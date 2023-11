L’AS FAR Dames s’est qualifiée en demi-finale de la 3e édition de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération africaine de football (CAF) après sa victoire, dimanche soir par 2 à 0 contre son homologue l’AS Mandé (Mali), dans un match de la 3e journée du Groupe B disputé au Stade Laurent Pokou de San Pedro, en Côte d’Ivoire.

Le premier but a été marqué à la 5ème minute par la joueuse malienne Fatou Dembele contre son camp, donnant ainsi l’avantage à l’équipe marocaine. A la 37-ème minute du jeu, Fatima Tagnoaut creuse l’écart grâce à un pénalty.

Fatima Tagnaout never disappoints in a #CAFWCL night ✨ Your Woman of the match 🫶#CAFWCL | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/i2C6ODfSRa — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 12, 2023

Dans l’autre match de ce groupe, l’équipe Huracanes de la Guinée équatoriale s’est inclinée face à son homologue ghanéenne Ampem Darkoa par 1-3.

Avec cette victoire, l’AS FAR, tenante du titre, occupe la 2-ème place du groupe B avec un total de 6 points, derrière Ampem Darkoa du Ghana (6-points).

En demi-finale, l’AS FAR jouera contre l’équipe sud-africaine Mamelodi Sundoows, alors que le Sporting Casablanca sera opposé à Ampem Darkoa du Ghana.

Les matchs de la demi-finale se joueront mercredi prochain et de la finale le 19 novembre.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.

Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.