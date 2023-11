Meryem Hajri du SC de Casablanca et Fatima Tagnaout de l'AS FAR en demi-finale de la Ligue des champions.

Le football national poursuit son essor. Après la qualification historique du Sporting Club de Casablanca, ce dimanche c’était au tour de l’équipe féminine de l’AS FAR d’arracher son billet pour la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF.

Et de deux bonnes nouvelles pour le football féminin marocain. Ce samedi, le Sporting Club de Casablanca a décroché, pour la première fois de son histoire, une place pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine.

4 teams battling for the #CAFWCL 🏆 Very exciting semi-finals coming ahead 🔥🔥#EmpoweringOurGame pic.twitter.com/BqWAT22sMr — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 12, 2023

Le club qui a été fondé en 2019 a réalisé une campagne africaine quasi irréprochable. Après un match nul (1-1) contre l’Atlético Football Club D’abidjan, une défaite (1-0) contre les sud-africaines du Mamelodi Sundowns, le Sporting Club de Casablanca a arraché sa qualification contre les tanzaniennes du JKT Queens grâce à une large victoire (4-1).

Lors de ce match, 4 joueuses du SCC ont trouvé le chemin des filets. Le premier but a été inscrit par Meryem Hajri sur un penalty à la 30e minute suivi d’un but de l’attaquante star du club, Chaymaa Moutaraji et d’un autre de N’Guessan Nadège Koffi. Le 4e but de l’équipe a été marqué en deuxième période par Sylviane Kokora Adjoua à la 58e minute. D’ailleurs, la capitaine, Hajri a été élue joueuse du match ce soir-là.

Vidéo. LDC féminine de la CAF: Le Sporting Casablanca s’incline face à Mamelodi Sundowns (0-1)

Depuis la création du SCC, le club ne cesse de s’affirmer sur le plan national. En deux saisons seulement, le club casablancais s’est retrouvé en première division marocaine et termine 3e en 2021-2022.

Ce dimanche, l’AS FAR jouait contre le club malien, l’AS Mandé. Les tenantes du titres devaient inévitablement remporter cette rencontre pour assurer une place dans le dernier carré de la compétition continentale et affirmer leur statut de leader en Afrique. Et c’est exactement ainsi que s’est déroulé ce match.

ASFAR securing an important win tonight along with the semi-finals ticket 🔥#CAFWCL | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/utprznRNJJ — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 12, 2023

Les championnes de la fameuse Ligue des champions de l’année dernière ont démontré hier qu’elles n’étaient pas en Côte d’Ivoire pour de la figuration. Ghizlane Chebbak et ses coéquipières n’ont pas attendu longtemps pour creuser l’écart.

Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 5e minute suite à un corner, s’en est suivi un penalty à la 37e minute de jeu transformé en but par celle que l’on ne présente plus, Fatima Tagnaout. D’ailleurs, cette dernière a été désignée pour la 2e fois dans cette compétition meilleure joueuse du match. Amplement mérité!

All the love from the fans to you Fatima 🫶🫶#CAFWCL | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/BFJaUtyHnP — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 12, 2023

L’équipe féminine de l’AS FAR reste l’une des plus titrées du Royaume. Le club de la capitale a remporté, depuis sa promotion en première division en 2009, pas moins de 10 Coupes du Trône ainsi que 10 titres du Championnat national.

Vidéos. LDC féminine: l’AS FAR file en demi-finale en quête d’un deuxième sacre africain

Parallèlement, l’on pourrait assister à une finale 100% marocaine lors de cette édition de la Ligue des champions. Si les deux clubs marocains arrivent à venir à bout de leurs adversaires, l’AS FAR et le SCC se retrouveront donc en face à face au grand bonheur du public marocain.

En demi-finale, les tenantes en titre devront faire face au premier du groupe A, soit le Mamelodi Sundowns, tandis que le SCC jouera contre l’Ampem Darkoa Ladies Football Club, premier du groupe B. Ce dernier aura lieu le 15 novembre à partir de 16h alors que le match de l’AS FAR se déroulera le même jour à 18h.