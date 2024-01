Ce lundi a eu lieu la conférence de presse d’avant le choc Maroc-Afrique du Sud. Lors de celle-ci, Hugo Broos, sélectionneur des Bafana Bafana, a indiqué vouloir venir à bout des Lions de l’Atlas.

En conférence de presse d’avant match Maroc-Afrique du Sud comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le sélectionneur belge des Bafana Bafana n’a pas mâché ses mots, une fois encore.

Pour commencer sa conférence de presse, Broos a d’abord fait les louanges de Walid Regragui et de son groupe en évoquant, bien entendu, le parcours historique du Maroc en Coupe du monde 2022.

“Le Maroc est l’équipe numéro un en Afrique. Ils ont fait une Coupe du Monde fantastique”, affirme-t-il tout en précisant se sentir très confiant pour ce match: “on croit que c’est possible de battre le Maroc même si c’est une bonne équipe. Peut-être qu’on pourra créer la surprise demain”.

Et sans langue de bois, Broos affirme que tout est possible dans le football. Il croit dur comme fer en ces éléments et en cette CAN qui, jusqu’ici, a proposé nombre de surprises. “Cette CAN est pleine de surprises. Des grosses équipes sont déjà à la maison… On doit croire en nous, on sait ce qu’on peut faire. On a pas peur du match de demain”, affirme le coach de la sélection Sud-africaine.

Concernant l’effectif du Maroc, Broos semble ne pas trembler devant les grands noms du football européen. “Ils ont des grands joueurs qui jouent dans des gros clubs en Europe. Mais ce n’est pas parce que vous avez les meilleurs joueurs et la meilleure équipe que vous gagnez à chaque fois”, a lancé.

Quant au match qui avait réuni ces deux sélections en juin 2022, le technicien belge a avoué qu’il n’était pas encore prêt. L’Afrique du Sud était en pleine reconstruction lors de cette période.

Aujourd’hui, il estime qu’il a toutes les cartes à sa disposition, d’ailleurs, en juin 2023, les Bafana Bafana ont réussi l’exploit de venir à bout des Lions de l’Atlas (2-1). Mais comparer les deux matchs reste tout de même impossible a conclu le coach.