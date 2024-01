Le Stade de Laurent Pokou accueille actuellement le match Maroc-Afrique du Sud comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Lors de la première mi-temps, les deux nations se sont neutralisées (0-0). Le rythme fut assez vif au début avant de se calmer dès la 20e minute.

Lors de cette première période du duel Lions de l’Atlas vs Bafana Bafana, la possession du ballon était assez équilibrée entre les deux nations. Toutefois, la sélection marocaine a été plus dangereuse devant les cages adverses.

Dès la 8e minute de jeu, Achraf Hakimi, sur une accélération, tir en dehors de la surface de réparation, mais le ballon a été contré par la défense Sud-africaine. Youssef En-Nesyri s’est ensuite retrouvé dans une situation favorable devant le portier adverse, mais il était hors-jeu.

Amine Adil a lui aussi tenté sa chance à la 11e minute, mais rebelote, son tir a été dévié par le défenseur des Bafana Bafana. Quelques minutes après, à la 16e, Yassine Bounou a été testé une première fois par une frappe de loin d’Aaron Mokoena, le marocain a été bien dans ses gants.

La suite de la première mi-temps a connu un rythme assez lent avec quelques occasions par-ci par-là mais rien de concret. Il s’agit là d’une première période match très serrée, les deux équipes restent tout de même très calme. Le rythme pourrait quand même évoluer au retour des vestiaires.

