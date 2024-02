La Confédération africaine de football (CAF) a aorganisé, ce mardi au Caire, le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations « CAN Maroc 2025 ».

Ce tour préliminaire se déroulera avec les huit équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA, à savoir la Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini.

Les matches se disputeront en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024.

Les quatre vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires.

Ainsi, la Somalie a ahérité d’Eswatini, Sao Tomé affrontera le Soudan du Sud, le Tchad croisera le fer avec l’Île Maurice, et Djibouti affrontera le Libéria.

— CAF (@CAF_Online) February 20, 2024