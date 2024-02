Un supporter ivoirien portant le maillot du Maroc lors de la CAN 2023.

Les Eléphants sont officiellement champions d’Afrique après avoir battu, dimanche, le Nigéria d’Osimhen. Au milieu de la joie, les Ivoiriens ont, une fois encore, remercié le Maroc qui leur a permis un repêchage en premier tour.

C’est l’amour fou entre Ivoiriens et Marocains. Alors qu’ils étaient à deux doigts de quitter l’aventure, les Lions de l’Atlas ont permis le repêchage de la sélection ivoirienne à la suite de la victoire du Onze national face à la Zambie en phase de poules.

Après le fiasco face à la Guinée équatoriale (0-4), c’est la victoire des Lions de l’Atlas face à la Zambie (1-0) qui a offert par ricochet l’opportunité aux Éléphants, repêchés parmi les meilleurs troisièmes, d’accéder aux huitièmes de finale.

Du coup, les supporters des deux équipes nationales se sont supportés mutuellement tout au long de la compétition. Hier, les Éléphants ont été sacrés champions du continent. Lors des célébrations du titre, nombreux sont ceux qui ont pensé au Maroc.

Maroc merci tsakherto lina ❤️🇨🇮🇲🇦 pic.twitter.com/P8WbuppwkE — MeghyLost (@Meghyem0ut) February 12, 2024

Joueurs et passionnés du ballon rond avaient tous un mot à dire pour le Maroc: « Merci! ». Et le drapeau du Royaume était bel et bien présent dans les gradins du Stade Alassane Ouattara. Max-Alain Gradel, ailier gauche ivoirien a même pris le temps de faire le tour du terrain avec le drapeau.

« De l’humiliation à la gloire ! Mais tout ça, c’est grâce au Maroc. Marocains, on vous aime ! », a crié un supporter ivoirien, portant le maillot des Lions de l’Atlas sur les épaules.

L’Ivoirien Max Gradel après le sacre de la Côte d’Ivoire fait le tour du Stade Alassane Ouattara avec le Drapeau Marocain ! 🇲🇦❤️🇨🇮 Rappelons que le Maroc a aidé la Côte d’Ivoire à se qualifier en phase finale 🙏🦁🐘 pic.twitter.com/9iAhYOG6Jm — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) February 11, 2024

Cette séquence a fait réagir plus d’un marocain.

لقطة معبرة

🇲🇦❤️🇨🇮

Max-Alain Gradel rend hommage au Maroc en brandissant le drapeau 🇲🇦 après la victoire de la Côte d’Ivoire à la #CAN2023 🤝 pic.twitter.com/SEWNLWaxNG — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) February 12, 2024

Le drapeau du Maroc a également fait son apparition sur les écrans géants dudit stade.

🇨🇮❤️🇲🇦 Énorme hommage du peuple ivoirien au Maroc juste avant la remise du trophée. Le stade ovationne les Lions de l’Atlas qui ont qualifié la Côte d’Ivoire dans cette #CAN2023 pic.twitter.com/Uq3B3xrjts — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) February 11, 2024

« Merci à Dieu et au Maroc ! », lançaient des supporters dont certains brandissaient le drapeau marocain. « Merci beaucoup ! Merci les frères ! », a affirmé un autre supporter alors qu’il célébrait ce sacre.

Jamais une compétition de football n’a rapproché deux peuples à l’instar de cette CAN. Certains ivoiriens sur les réseaux sociaux attendent d’ores et déjà la CAN 2025 qui se déroulera au Royaume pour rendre ainsi la pareille au Maroc.