Après les explications de Walid Regragui, c’est au tour de Yassine Bounou de rompre le silence quant à la mésaventure des Lions de l’Atlas lors de la CAN. Dans une interview, le portier marocain est revenu sur plusieurs sujets dont l’élimination précoce de la sélection nationale ou encore les polémiques qui ont éclaté durant cette rencontre.

La désillusion était de taille cette année en Coupe d’Afrique des Nations. Alors que les espoirs de voir les Lions de l’Atlas en finale de cette compétition étaient à leur comble, l’équipe nationale a finalement quitté le tournoi dès les huitièmes de finale face à l’Afrique du Sud.

Depuis cette élimination précoce, nombre de questions sont restées sans réponse, et ce malgré une récente interview du sélectionneur national, Walid Regragui. Toutefois, Yassine Bounou a jeté la lumière sur les zones d’ombres de la participation du Maroc à la CAN en Côte d’Ivoire. C’est lors d’un épisode du fameux podcast Colininterview, animé par le créateur de contenu Colin Dicanot, que l’international marocain a brisé le silence.

Concernant la sortie précoce de la CAN, Bono a affirmé que la déception était générale après le coup de sifflet final. “C’est pas facile, surtout quand c’est quelque chose que t’as préparé psychologiquement. On l’avait en tête 6 mois avant le début de la compétition. Du coup quand ça ne le fait pas, c’est une désillusion énorme. ça fait mal”, explique, non sans regret, le gardien de but marocain.

Pour Bounou, il s’agit d’une édition exceptionnelle de la CAN: “sur le plan émotionnel, c’est l’une des meilleures Coupe d’Afrique des Nations. On a vu comment la Côté d’Ivoire a entamé le tournoi et comment elle l’a terminé. Quasiment, toutes les grandes nations de football ont été éliminées alors que d’autres petites nations de football se sont distinguées”.

Quant à l’état d’esprit de la sélection nationale, Bounou a reconnu que celle-ci est restée sereine du premier contre la Tanzanie match jusqu’au dernier face aux Bafana Bafana. Toutefois, il admet qu’il se sentait opérationnel sur tous les plans contrairement à l’époque du mondial, “après c’est le football, c’est comme ça”, résume-t-il.

Le portier du club saoudien d’Al Hilal a ensuite évoqué le fameux clash Regragui-Mbemba. D’ailleurs, il a essuyé ensuite d’un revers de main toutes les accusations de racisme relayées par la presse. “Les déclarations du capitaine du Congo, Chancel Mbemba, je ne sais pas s’il dit « il n’y a que Dieu qui sait ce qu’il m’a dit ». Tu laisses l’ambiguïté, les gens parlent. Déjà, ce n’était pas bien. C’est mieux de ne pas parler et de rien dire ou de sortir et dire exactement ce qui s’est passé. Tout ce qui a été relayé, c’est du n’importe quoi. On cherche le moindre truc pour créer quelque chose. Il peut y avoir du racisme partout, sauf en Afrique”, indique-t-il.

Walid Regragui vs Chancel Mbemba – How It Started pic.twitter.com/JTWhvrmCMF — Timothy Mutua (@timothymutuake) January 21, 2024

Étant aux premières loges lors des altercations, Bounou a révélé tout ce qu’il a pu voir et entendre: « Il (ndlr, Mbemba) me dit: « il ne faut pas me dire que je suis con ». Je ne comprenais pas exactement ce qui lui arrivait. Il est sorti le premier, j’ai essayé de le suivre. C’est un bon joueur, mais après il sort en conférence de presse: « je ne vais pas dire ce qu’il m’a dit ». J’en ai discuté avec Regragui pour lui dire qu’il avait dit qu’on lui avait dit qu’il était con”.

📝🇲🇦🇨🇩 | Moroccan team players and their coach Walid Regragui attacking the captain of RDC #Mbemba. Will @CAF_Online impose sanctions against #Morocco, as it did with the #Tanzania coach? #CAN2023 #AFCON2023

pic.twitter.com/Fm1Qky1M4l — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) January 21, 2024

Parallèlement, une embrouille avait également éclaté entre Youssef En-Nesyri et Mbemba. “En-Nesyri me disait que pendant tout le match, il ne faisait que m’insulter alors que je ne lui ai pas parlé”, assure Bono. Il a également lourdement accusé le capitaine congolais d’inciter ses coéquipiers à blesser le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi. “Après, il disait à ses coéquipiers d’aller vers Azzedine Ounahi pour le blesser. Après le match, c’était vraiment chaud”, conclut-il.