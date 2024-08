Contrairement aux rumeurs, la deuxième édition de l’African Football League (AFL) ne se déroulera pas en Afrique du Sud en janvier 2025, a précisé la Confédération africaine de football (CAF) dans un tweet.

Un document en circulation sur les réseaux sociaux annonçait l’organisation de la compétition en Afrique du Sud à cette période. Cependant, la CAF a rapidement affirmé qu’il s’agissait d’un faux document.

«La CAF a constaté qu’un faux document circule dans les médias concernant la Ligue Africaine de Football», a précisé l’instance dirigeante du football continental.

La CAF se distancie de ce faux document, affirmant qu’elle va «communiquer au moment opportun sur l’AFL en utilisant les plateformes officielles de la CAF».

CAF has noted a FAKE document circulating in the media in relation to the African Football League.

CAF distances itself from this Fake document.

At an appropriate time, CAF will communicate on the AFL using CAF official platforms. pic.twitter.com/JR0WwSkcbk

— CAF Media (@CAF_Media) August 28, 2024