L’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, est décédé lundi à l’âge de 89 ans.

« Le diplomate et l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe n’est plus », a annoncé le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, dans un communiqué, ajoutant qu’il « s’agit d’une grande perte pour la diplomatie arabe ».

Juriste de formation, Nabil Al-Arabi, ex-secrétaire général de la Ligue arabe entre 2011 et 2016, a notamment été le représentant de l’Egypte aux Nation unies et juge à la Cour internationale de justice.

Il avait occupé le poste de ministre des Affaires étrangères en 2011 et a été ambassadeur en Inde (1981-1983) et représentant permanent de l’Égypte à Genève (1987-1991) et à New York (1991-1999).