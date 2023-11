Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, a évité de donner plus de détails sur le développement de l’enquête en cours sur les attaques d’Es-smara, survenues dans la nuit de samedi 28 octobre 2023 à dimanche et ayant causé la mort d’une personne et la blessure de trois autres.

Selon Baïtas, qui intervenait lors du point de presse hebdomadaire de ce jeudi, cette affaire « relève de la compétence du pouvoir judiciaire« . Dans ce cas, « L’Exécutif ne peut nullement commenter le travail du pouvoir judiciaire« , sous prétexte du respect du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs.

Le lendemain de ces attaques, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune avait annoncé que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête judiciaire suite à des tirs de projectiles ayant visé des quartiers dans la ville d’Es-Smara.

Selon le communiqué, « le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune a confié à l’équipe d’enquête la réalisation des expertises techniques et balistiques nécessaires afin d’identifier l’origine et la nature des projectiles ayant causé la mort d’une personne et la blessure de trois autres, dont deux dans un état critique, évacuées vers l’hôpital de Laâyoune pour recevoir les soins nécessaires ».

Quelques jours plus tard, soit le dimanche 05 novembre dernier, de nouvelles roquettes lancées par le Polisario ont visé le site de la mission des Nations Unies (MINURSO) près d’Es-Semara.

« Il s’agit d’un nouvel acte terroriste survenu moins d’une semaine après un incident qui avait fait un martyr dans la fleur de l’âge et un certain nombre de blessés », avait rapporté le forum Far-Maroc.

Le lendemain, une importante marche a été organisée à Lâayoune pour dénoncer ces multiples attaques. Des élus d’Es-Semara ont souligné que l’agression odieuse qui a visé cette ville ne fera que raffermir leur attachement à la marocanité du Sahara et leur engagement à s’inscrire pleinement dans la dynamique de développement que vivent les provinces du Sud.