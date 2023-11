Des roquettes lancées depuis l’Algérie auraient atterri près d’Es-Semara. Ces nouvelles frappes auraient visé le site de la mission des Nations Unies.

Selon le forum Far-Maroc, trois tirs de roquettes sont tombés proche d’Es-Semara tôt ce dimanche. La page Facebook, spécialisée dans les questions de défense, qui cite des sources concordantes affirme que les frappes visaient le site de la mission des Nations Unies près de base aérienne de la ville.

« Il s’agit d’un nouvel acte terroriste survenu moins d’une semaine après un incident qui avait fait un martyr dans la fleur de l’âge et un certain nombre de blessés », commente forum Far-Maroc.

Quatre déflagrations sont survenues la semaine dernière dans la ville de Es-Semara, causant la mort d’une personne et faisant trois blessés, dont deux dans un état grave. Un acte qualifié «d’ignoble et terroriste» par Omar Hilale, le représentant permanent du Maroc aux Nations unies.

Photos à l’appui montrant la ville de Es-Smara, où il n’y a aucune installation militaire, Hilale a précisé que les quatre explosions ont eu lieu en pleine nuit dans “une ville connue pour sa sérénité, pour la qualité de sa vie et surtout pour le pacifisme de sa population civile”, notant que les explosions sont survenues dans le même périmètre: la première dans le quartier industriel, la deuxième et la troisième à Hay Essalam et la quatrième à Hay El Wahda.

Il a déploré la mort d’un martyr, un jeune homme de 23 ans qui s’appelle Hamza, qui ne vit pas dans cette ville et qui est venu voir sa tente pour demander la main de sa cousine.

“Il vit en France dans la ville de Tarbes. Il est venu pour construire un avenir avec la femme de son cœur. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et je dirai plutôt que ceux qui ont organisé et perpétré ces explosions lâches et ignobles en ont décidé autrement”, s’est indigné l’ambassadeur.

Il a également déploré les trois blessés dans deux dans un état grave qui se trouvent toujours dans les urgences à l’hôpital de Laâyoune.

L’ambassadeur a, en outre, précisé qu’immédiatement après ces explosions, la MINURSO, qui dispose de postes d’observation à Es-Smara, a été avisée. Les éléments de la Mission onusienne ont constaté que les explosions ont eu lieu dans des quartiers civils, des maisons civiles, faisant un mort et des blessés civils.