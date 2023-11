Le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, Mohammed Berrid, est en Mauritanie depuis hier mercredi, soit trois jours seulement après l’attaque perpétrée par le polisario contre quatre quartiers de Smara.

Officiellement, le général quatre étoiles s’est envolé pour Nouakchott, à la tête d’une importante délégation militaire, pour coprésider avec le chef d’état-major général mauritanien la 4e réunion de la commission militaire mixte maroco-mauritanienne.

Or, le timing de cette entrevue, qui coïncide à point nommé avec la reconnaissance par le Polisario de son attaque contre des civils marocains, conforte pour l’heure les supputations selon lesquelles cet acte, que l’ambassadeur du Maroc à l’ONU Omar Hilale a qualifié de « terroriste et ignoble », a été à coup quasi-sûr discuté en arrière-scène.

L’attaque aurait été également abordée avec le ministre mauritanien de la Défense, en dépit du fait que le wording protocolaire de la dépêche diffusée par l’agence de presse mauritanienne stipule que les échanges « ont porté sur la coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et développer, en particulier dans le domaine de la défense ».

Les récents incidents exigent, en effet, une maîtrise beaucoup plus efficace et une sécurisation quasi-irréprochable de la part de la Mauritanie de ses frontières nord avec le royaume. Si l’enquête menée par le Maroc confirme que les tirs ont été lancés au delà du mur de Défense, les Forces armées royales pourraient faire avancer le mur pour protéger les populations civiles contre l’éventualité d’une attaque similaire dans le futur.

Cela dit, l’armée mauritanienne sera tenue d’exercer un contrôle beaucoup plus ardu sur ses territoires limitrophes du royaume.

En effet, l’Inspecteur Général des FAR, tout en saluant l’excellence de la coopération maroco-mauritanienne et son bilan positif dans le domaine de sécurité et de défense, n’a pas manqué de mettre l’accent sur « la nécessité de consolider l’échange d’expérience et d’expertise entre les deux forces armées et contribuer ainsi à la sécurité et la stabilité dans la région« . En d’autres termes, le royaume aurait alerté la Mauritanie sur le besoin urgent de « bouger » pour obvier au risque d’une agression comparable à celle de samedi dernier dans l’avenir.

Si la Mauritanie n est pas capable de sécuriser sa frontière ! Lés FAR VONT S EN CHARGER !

DIEU LA PATRIE LE ROI pic.twitter.com/MbwLr7PlTL — ‎۞Aziz BCM ‎۞ (@AzizBCM) November 1, 2023

Quant à sa rencontre avec le ministre mauritanien de la Défense, « les entretiens ont porté sur la coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et développer, en particulier dans le domaine de la défense ».

Rappelons que le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune avait annoncé, dans un communiqué, que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête judiciaire après la mort d’une personne et la blessure de trois autres, suite à des tirs de projectiles ayant visé des quartiers dans la ville d’Es-Smara.

Pour Omar Hilale, « Ces explosions ne resteront pas impunies. Les responsables devront assumer leur responsabilité juridique, mais politique. Mais aussi ceux qui les fournissent et les soutiennent ».