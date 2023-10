La situation de la classe moyenne au Maroc, qui prend de plus en plus cher avec la hausse des prix des carburants et des impôts, a été évoquée jeudi par le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Selon Baitas, qui tenait jeudi à Rabat son point de presse hebdomadaire, la classe moyenne qu’il qualifie de « soupape de sécurité » des sociétés « joue un rôle important dans la société » marocaine.

« Ce gouvernement y croit », estime-t-il, promettant que « Les années prochaines, avec les réformes et les initiatives du gouvernement, nous nous intéresserons à la classe moyenne parce que nous sommes convaincus qu’elle a des rôles importants (à jouer) dans la société ».

Pour ce faire, Baitas apprend que son gouvernement compte, d’abord, commencer par les couches sociales précaires, en mettant notamment fin au « problème » des 10 millions de Marocains inscrits au RAMED.

Blâmant indirectement les gouvernements Benkirane et El Otmani, le porte-parole note que « Les chantiers en retard depuis des années, nous y travaillons actuellement de manière prompte et rapide ».

« Il faut donc accélérer (la cadence) pour mettre fin à ce problème de 10 millions de Marocains inscrits au Ramed, parce que les services de soins et médicaux qu’ils recevaient ne satisfaisaient personne et n’avaient pas la capacité de se diriger vers le secteur privé et d’être remboursés », a-t-il martelé.

« Y a-t-il un Etat social qui se construit par le haut ? », s’est-il par ailleurs faussement interrogé, répondant dans le même ordre d’idée que « Les Etats sociaux s’édifient par le bas. C’est pour cela que nous travaillons aujourd’hui sur les couches précaires ».