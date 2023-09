Le séisme qui a foudroyé les provinces et les villages d’Al-Haouz, de Taroudant et de Chichaoua a révélé au grand jour l’une des faces longtemps cachées des Forces armées royales (FAR).

Cette dimension, c’est tout simplement celle d’une armée non seulement entraînée pour défendre la patrie, mais aussi et surtout prêter en premier lieu une main secourable aux Marocains sinistrés par n’importe quelle catastrophe naturelle.

Partant, dès les premières heures du drame, l’ensemble des unités militaires se sont mises au garde à vous pour se diriger, sans aucun son de trompe, vers les zones ravagées par le séisme. Ce déploiement massif aux aurores de camions porteurs d’engins, de pelleteuses et de camions citernes appartenant aux FAR a pu être constaté dès samedi matin par plusieurs médias, dont H24info.

Ainsi, et en moins de 48 heures seulement, les FAR ont mis sur pied deux grands hôpitaux de campagne ultra-équipés à Asni et Taroudant. Ceux-ci ont été munis de toutes les spécialités à même de sauver encore des vies et s’occuper autant que faire se peut des blessés.

De la pédiatrie à la neurochirurgie, en passant par la médecine interne, la médecine générale et également des spécialités chirurgicales comme l’orthopédie, la chirurgie maxilo-faciale, l’ORL et l’ophtalmologie, la médecine militaire a donné le la de ses énormes capacités médicales qu’elle a su mettre, avec générosité et négation de soi, au profit des victimes.

Exemple parmi tant d’autres de cette générosité gît également dans l’épreuve de communication amplement réussie par la grande muette. A l’hôpital de campagne d’Asni, notre équipe a pu discerner, de visu, le traitement hautement professionnel réservé aux médias venus des quatre coins du monde.

Cette fois encore, les militaires ont prévu une organisation digne de ce nom pour que l’information soit accessible à tous les journalistes sur place, abstraction faite du nombre stratosphérique des déclarations et d’interviews sollicitées.

Disséminés dans l’ensemble des villages et des douars meurtris par le tremblement, les fantassins des FAR se sont également distingués par leur présence, que ce soit pour les missions de ravitaillement et d’aide aux sinistrés notamment via l’installation des camps d’urgence ou par les opérations de fouille et de recherche des cadavres.

Les conditions d’accès à la plupart des villages frappés par la secousse étant laborieuses, voire quasi-impossibles pour certains douars, les bataillons des FAR chargés d’établir des tentes de secours aux populations sinistrées dans ces endroits reculés ont, une fois de plus, repoussé les limites de l’impossible en transportant l’équivalent de 1,2 tonnes en tentes à dos de mulets et d’ânes, avec un seul mot d’ordre : aucun Marocain ne doit dormir dehors.

Force est de constater, toutefois, que les reproches faits au royaume quant à sa course à l’armement, ainsi que sa consécration aux FAR d’un budget d’équipement « conséquent« , se retrouvent aujourd’hui vidés de leur substance, compte tenu de la valeur éminemment salvatrice des moyens déployés jusque-là par l’armée marocaine.

Abdelhamid Harifi, administrateur du forum FAR-Maroc, estime à cet égard que « ce qu’on peut blâmer aujourd’hui, c’est la modestie du budget réservé aux FAR ».

Pour lui, « l’expérience du séisme a permis de tester sur le terrain l’efficacité opérationnelle des nouveaux équipements logistiques nouvellement acquis, mais c’était aussi une bonne démonstration des capacités de mobilisation et la mobilité de la logistique des FAR ».

« On a aussi vu l’utilité des drones dans les missions à caractère humanitaire et le recours aux drones israéliens Wander B, Herons et les drones turques TB2 de Bayraktar. Des équipements pour aider les vies des Marocains, et mettre fin à celle de leurs ennemis », fait remarquer Harifi.

L’analyste militaire évoque toutefois l’impératif de moderniser au plus vite la flotte des hélicoptères.

« On a vu aussi la nécessité d’accélérer le chantier de renouvellement du parc des hélicoptères des FRA (Forces Royales Air, ndlr), nous avons observé des helicos en action qui ont 50 ans de service. Oui, ca montre que nous avons des techniciens de très haut niveau pour maintenir en bon état opérationnel nos équipements, mais 50 ans c’est beaucoup et il faut juste qu’on accélère les chantiers qui sont déjà en cours », préconise-t-il.