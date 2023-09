Le Souverain a également adressé un message de remerciements et de gratitude au commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l’équipe internationale qatarie de secours, qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage suite au séisme tragique ayant frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi exprime avec fierté, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses sincères sentiments de remerciements et de gratitude pour la participation noble et généreuse des secouristes qataris aux côtés de leurs frères marocains aux opérations de recherche et de secours suite au tragique séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

SM le Roi dit apprécier hautement cette initiative humanitaire et solidaire, qui « Nous a énormément touché ainsi que le peuple marocain », chargeant le commandant Khalid Abdellah Al Hamidi de transmettre aux membres de son équipe l’expression de “Nos vifs remerciements et de Notre profonde gratitude pour les efforts généreux que vous avez déployés et qui témoignent de votre efficacité avérée et de votre professionnalisme reconnu”.

Ces nobles efforts reflètent « aussi bien les sentiments de fraternité et d’affection sincères reconnus du peuple qatari frère à l’endroit de votre deuxième pays le Maroc, que votre attachement aux valeurs suprêmes de notre sainte religion islamique, basées sur la coopération, la solidarité et l’entraide », ajoute le message.

“Renouvelant Nos sentiments distingués d’estime et de gratitude, Nous implorons le Très-Haut de perpétuer sur vous les bienfaits de la santé et du bien-être et de vous préserver ainsi que votre pays frère de tout malheur”, écrit Sa Majesté le Roi.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi a salué la participation active et efficace des membres de l’équipe de sauvetage espagnole qui, aux côtés de leurs frères marocains, ont déployé tous leurs efforts et moyens lors des opérations de recherche et de sauvetage.

Ces efforts « Nous ont profondément touché ainsi que le Peuple marocain », souligne Sa Majesté le Roi.

Le Souverain fait part également de Sa grande fierté et de Son appréciation de cette généreuse participation, qui incarne la profondeur des liens d’amitié solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples espagnol et marocain.

Le Souverain exprime aux secouristes espagnols, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa sincère gratitude pour les efforts généreux déployés et le professionnalisme reconnu dont ils ont fait montre lors de ces opérations.

SM le Roi charge le lieutenant-colonel Saldana de transmettre Sa gratitude personnelle et celle de tout le peuple marocain à l’ensemble des membres du contingent espagnol qui ont fait preuve de courage et d’altruisme et démontré la profondeur des sentiments d’affection sincère et de solidarité active qu’ils ressentent pour leur deuxième pays.