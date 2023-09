Un déploiement massif des Forces Armées Royales (FAR) est toujours en cours vers les zones sinistrées par le séisme qui frappé le Maroc vendredi soir.

Plusieurs unités appartenant aux FAR et à la Gendarmerie royale sont actuellement déployées dans toute la région de Marrakech, et notamment à Al-Haouz, pour venir en aide aux populations sinistrées par la secousse tellurique de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, ressentie dans plusieurs villes du Royaume.

H24info a ainsi appris que plusieurs camions porteurs d’engins et de pelleteuses, de camions citernes et une vingtaine d’autocars appartenant à l’armée sont en ce moment sur l’autoroute reliant Casablanca-Marrakech, en plus des ambulances du ministère de la Santé et de la Protection civile.

Une équipe de sapeurs-pompiers s’est employée, sans relâche dès les premières heures de samedi, à charger des semi-remorques pour acheminer au plus vite les aides aux populations touchées par le séisme.

En plus de la Protection civile d’El Arjate, d’autres équipes de Protection civile de plusieurs régions du Royaume sont à pied d’œuvre pour apporter aide et assistance aux sinistrés.

Au moins 632 personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme qui a frappé le Royaume dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel.

La secousse tellurique a fait 290 morts dans la province d’Al Haouz, 190 dans la province de Taroudant, 89 dans la province de Chichaoua, 30 dans la province de Ouarzazate, 13 dans la préfecture de Marrakech, 11 dans la province d’Azilal, 5 dans la préfecture d’Agadir, 3 dans le Grand Casablanca et 1 décès dans la province de Youssoufia, a précisé le Secrétaire général à la Direction générale des Affaires intérieures au ministère de l’Intérieur, lors d’un point de presse.