Le tout Maroc se mobilise depuis vendredi soir pour porter aide et soutien aux populations d’Al-Haouz et de Marrakech meurtries et fortement diminuées par le séisme.

En plus des deux grands hôpitaux de campagne établis en un temps record de 48h seulement à Al-Haouz et Taroudant, les villageois et les riverains de tous les douars abattus par le séisme sont actuellement pris en charge dans des camps d’urgences installés par les autorités marocaines et les bénévoles, qui continuent de faire preuve d’une abnégation sans précédent envers les victimes.

Dans la province d’Asni, les Forces armées royales (FAR) ont mis sur pied un hôpital de campagne ultra équipé, qui plus est capable de recevoir et prendre en charge les blessés venant de toute la région.

Interrogé à ce propos par H24info, le Médecin-Colonel, chef de l’hôpital de campagne d’Al-Haouz, Youssef Qamouss, a déclaré que « l’hôpital a été déployé en un temps record qui ne dépasse pas deux jours ».

« Il a commencé à offrir ses soins depuis la matinée d’hier et a reçu un peu plus de 600 patients jusqu’à présent », explique-t-il, ajoutant que l’hôpital offre des soins médicaux chirurgicaux et dispose de plusieurs spécialités médicales comme la pédiatrie, la médecine interne, la médecine générale et également des spécialités chirurgicales comme l’orthopédie, la chirurgie maxilo-faciale, la neurochirurgie, l’ORL et l’ophtalmologie.

« Le type de patients qu’on a reçu jusqu’à présent sont essentiellement des patients poly-fracturés, qui présentent des blessures profondes », précise le Colonel Qamouss.

Quant aux patients qui nécessitent une intervention chirurgicale urgente, ils sont rapidement pris en charge au bloc opératoire de l’hôpital, qui dispose également d’une pharmacie et d’un laboratoire d’analyses médicales et d’une imagerie radiologie standard.

Al-Haouz a été également doté de tentes anti-tempête, dressés dans la plupart des villages par le ministère de l’Intérieur et la protection civile marocaine.

Lhoussaine Aït Ali, un rescapé résidant à Asni, nous a indiqué à cet égard que « les autorités ont ramené quelques premières tentes de secours à partir de samedi déjà. La majorité de la population n’a pas passé la nuit en pleine nature ce jour-là ».

« Depuis hier, tous les douars d’Asni ont reçu des tentes d’urgence et des couvertures. Quant à la nourriture, les Marocains se sont mobilisés et ont fait le nécessaire », souligne-t-il, reconnaissant.

Philippe Hamza, habitant français à Marrakech, a fait un geste hautement saluable envers les enfants traumatisés par le tremblement de terre en leur offrant un trempoline pour les sortir du marasme de la mort qui a endeuillé leurs familles.

« J’habite Marrakech depuis 15 ans, une région que je connais très bien. Je viens souvent en moto ici. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ça c’est les actes. J’ai ramené un trempoline ici aux enfants. J’ai mon pick-up rempli de nourritures. Je vais aller dans les douars leur donner. J’ai acheté de l’eau, du lait, de la farine, des papiers toilettes, tout ce qu’il leur faut. Je donne de ma personne », fait-il valoir.