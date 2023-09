Le club saoudien Al-Shabab a présenté une offre officielle pour s’adjuger les services du capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, qui ne peut évoluer au sein d’Al Sadd à cause d’une «erreur administrative».

À peine arrivé au club qatari d’Al Sadd en provenance du club turc Besiktas, plus exactement, le 24 juillet dernier, le défenseur central de la sélection nationale a dû affronter une situation ubuesque après qu’il s’est avéré que son nouveau club a dépassé le quota imposé par la Fifa de sept joueurs étrangers par club.

Annoncé à Al-Gharafa, selon plusieurs sources médiatiques dont l’AFP, le joueur serait dans le viseur du club saoudien Al-Shabab qui a encore devant lui trois jours pour boucler le transfert avant le fermeture du Mercato en Arabie saoudite le 08 septembre.

Selon le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, Al-Sadd n’a pas encore donné son accord.

Pendant ce temps, Romain Saiss se prépare à rester au Qatar jusqu’à ce que son club règle le problème administratif, affirme-il, précisant qu’Al-Shabab fera pression dans les prochains jours.

Al-Shabab has made an official offer for Romain Saiss. No agreement yet with Al-Sadd

For the moment, the player is preparing to stay in Qatar until his club settles the administrative problem

Al-Shabab will push in the next days

