L’international marocain Sofyan Amrabat a révélé que l’entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho, a été un facteur déterminant dans sa décision de rejoindre le club turc durant la période des transferts estivaux.

«C’est le ‘Special One’… Si Mourinho te veut, c’est très difficile de dire non. Mourinho est un gagnant, je suis un joueur gagnant. Je pense que nous ferons de bonnes choses ensemble. Nous nous battrons jusqu’à la dernière seconde pour remporter le championnat», a déclaré le Lion de l’Atlas lors de la conférence de presse de présentation aux média.

«Je suis très heureux de rejoindre un club prestigieux comme Fenerbahçe. Je pense que c’est une grande responsabilité de représenter une équipe comme celle-ci. Je tiens à remercier tout le monde, le conseil d’administration, le président et le directeur sportif», a-t-il noté le joueur qui vient de s’engager avec le Fenerbahçe pour un an dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Il a ajouté: «Les négociations avec le club ont commencé il y a environ deux mois. Dès le premier jour, j’ai ressenti une bonne impression et un sentiment familial, ce qui est difficile à développer dans le monde du football. Je suis donc extrêmement reconnaissant»

Amrabat a également révélé que le directeur sportif du Fenerbahçe, Akin Alikaya, «s’est battu pour me recruter, et j’espère être à la hauteur de la confiance que le club a placée en moi et réussir avec l’équipe».

Il a également mentionné: «Si un entraîneur comme Mourinho te veut, il est très difficile de refuser. C’est une personne spéciale. Il m’a dit après le match entre Rome et Fiorentina qu’il voulait travailler avec moi. »

Amrabat a conclu en disant: «Mes souhaits étaient les mêmes. Heureusement, nous sommes maintenant ensemble à Fenerbahçe».

Pour sa part, Akin Alikaya, a déclaré: «Nous avons rencontré Sofyan il y a des mois. Sofyan croyait en nous et nous en lui. Après cette période, il n’a pas compromis sur sa parole, même s’il a reçu des offres très sérieuses. Surtout dans la dernière période, même si la pression sur lui a augmenté, il s’est tenu droit et a tenu sa promesse», ajoutant : «Il voulait venir ici le plus tôt possible.

«C’était le prénom que Mourinho voulait pour le numéro 6», a-t-il révélé.

Âgé de 28 ans, le milieu défensif, qui compte 57 sélections avec la sélection marocaine, avait été prêté la saison passée à Manchester United, club avec lequel il a disputé 30 rencontres.

Sofyan Amrabat évoluera à Fenerbahçe aux côtés d’un autre Lion de l’Atlas, l’attaquant Youssef En-Nesyri, arrivé à Istanbul fin juillet en provenance du Séville FC.

Privé de sacre en championnat depuis 2014, Fenerbahçe veut mettre fin cette saison à la plus longue disette de son histoire.