Romain Saiss: «Ça va être un joli match» contre le Brésil

« Ça va être un joli match, face à l’une des meilleures équipes au monde », a assuré Romain Saiss, vendredi soir, en conférence de presse, en prévision du match amical devant opposer le Maroc au Brésil, ce samedi (22h00 heure marocaine), au Grand stade de Tanger.

« On est dans la continuité de ce qu’on a fait à la coupe du monde. C’est aussi l’occasion de pouvoir célébrer le parcours qu’on a fait au Qatar avec nos supporters ici. Pour que la fête soit belle et réussie, il faut qu’on fasse un bon match bien évidement et qu’on remporte la victoire », a fait savoir le défenseur central du Beşiktaş.

Le capitaine du Maroc a estimé qu’il était temps maintenant de » se tourner vers l’avenir parce qu’il y a des échéances importantes qui vont arriver ».

Interrogé sur l’attaquant de la Seleção et du Real Madrid Vinícius Júnior, Romain Saiss a estimé qu’il « fait partie actuellement des meilleurs joueurs du monde ».

🚨𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 – Friendly game

🆚 Brazil 🇧🇷

🏟️ Ibn batouta stadium, Tangier

⏰ 10PM

Ready for the show ?

Your beloved Atlas Lions are back tonight to thrill you with an incredible game against Brazil 🇲🇦🇧🇷#DimaMaghrib #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/eMWzBHqx12

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 25, 2023