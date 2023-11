Après le lancement d’une version hybride l’année dernière, Alfa Romeo revient en force sur le marché marocain avec un nouveau Tonale 1.6 Diesel. Ce séduisant SUV premium s’impose aujourd’hui comme un choix de cœur et de raison et pourrait faire de l’ombre à ses concurrentes, y compris les récentes électriques.

Dès le premier regard, le Tonale séduit avec son design distinctif et intemporel, rappelant l’héritage esthétique de la marque avec la signature du « Centro Stile » de Turin. La calandre Scudetto et les triples phares (Trilobo) caractéristiques se fondent parfaitement dans la silhouette compacte du modèle. Les jantes « téléphones » à 5 trous et les étriers de freins rouge vif ajoutent une touche exclusive, renforçant son côté sportif.

Tout aussi impressionnant, l’intérieur du Tonale reste branché : Apple CarPlayTM /Android AutoTM, prises USB A et C, chargeur à induction… L’habitacle est spacieux, l’atmosphère sportive et high-tech, le confort optimal, et les matériaux de qualité (sièges en cuirs et Alcantara), sans oublier le coffre spacieux de 500 litres.

Performances et plaisir de conduire

Sous le capot, le 1.6 Diesel de 130 ch au couple maximal de 320 Nm, associé à une transmission automatique TCT à double embrayage et à six rapports. Résultat : une conduite dynamique et une consommation de carburant maîtrisée.

Comme on a pu le vérifier, ce Tonale offre une très bonne tenue de route et une conduite confortable et agréable. A noter que le SUV est équipé d’étriers Brembo à 4 pistons, de disques avant auto-ventilés et de disques pleins à l’arrière pour des performances de freinage optimales. La suspension active « Dual Stage Valve » avec amortissement piloté assure une expérience de conduite supérieure, avec des modes Confort et Sport pour s’adapter à toutes les conditions.

Concernant la sécurité, on retrouve 6 airbags, l’assistance de vitesse intelligente, la lecture des panneaux de signalisation, le détecteur de somnolence, le freinage d’urgence autonome, et un régulateur de vitesse adaptatif pour une conduite en toute sécurité.

2 finitions : Sprint et Ti

A noter par ailleurs, une offre d’équipements de haut niveau très sport : jantes en alliage 18 pouces, calandre avec finition noire, volant sport gainé de cuir… Côté pratique : climatisation automatique bi-zone, banquette arrière 60/40, assistance de vitesse intelligente (ISA), régulateur de vitesse adaptatif, détecteur de somnolence, accès et démarrage sans clé, freinage d’urgence autonome, reconnaissance des panneaux de signalisation, système d’avertissement de sortie de voie…

Les Marocains étant toujours fidèles au diesel, ce modèle constituera à coup sûr, un choix de cœur et de raison.

A partir de 389 000 DH

