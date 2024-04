Le segment des SUV compacts accueille un nouvel acteur de poids avec l’arrivée du Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride au Maroc. Proposé à un prix attractif dès son lancement (319.900 DH), ce modèle hybride se distingue par son efficacité énergétique et son design avant-gardiste. Avec un moteur puissant et une foule d’équipements de série, le Kona Hybride est bien parti pour devenir le chouchou des amateurs de véhicules technologiques et écologiques de dernière génération.

Le Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride fait une belle entrée sur le marché marocain avec son design audacieux. Les feux Seamless Horizon à bandeau LED qui s’étendent sur toute la largeur du véhicule, lui confèrent une présence dynamique et moderne. L’intérieur n’est pas en reste, offrant une expérience centrée sur le conducteur. L’habitacle est dominé par une planche de bord horizontale flottante et un double affichage panoramique de 12,3 pouces, affirmant le caractère résolument high-tech de ce SUV compact.

Sous le capot, un moteur 1.6 GDi de type Atkinson développant 141 ch, associé à une transmission à double embrayage (DCT) à 6 rapports. Cette combinaison assure une consommation mixte de seulement 4,8 l/100 km selon la norme WLTP, plaçant le KONA parmi les véhicules les plus économiques de sa catégorie. Un gros atout pour les conducteurs soucieux de la consommation de carburant et de l’environnement.

Technologie et sécurité : un équipement de pointe pour une conduite sereine

Le Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride n’est pas seulement économique et beau à regarder, il est également doté des dernières avancées technologiques et de sécurité. Le système multimédia de 12,3 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, assure une connectivité maximale, tandis que le système audio Bose Premium enrichit chaque trajet de sa qualité sonore exceptionnelle.

Le pack de sécurité Hyundai SmartSense, intégrant divers systèmes d’assistance avancés, offre une protection optimale pour tous les passagers, rendant chaque voyage plus sûr et plus agréable. Dans la longue liste d’équipements, on retrouve également le toit ouvrant panoramique, l’éclairage d’ambiance à 64 couleurs, des sièges avant électriques chauffants et ventilés (version N-Line), ainsi qu’un volant chauffant.

Personnalisation : toutes les couleurs de l’élégance.

La Kona Nouvelle Génération Hybride joue aussi la carte de la distinction avec un large choix de couleurs extérieurs. Pas moins de 11 couleurs composent la riche palette : aux teintes flashy orange, rouge et vert (mirage green) s’ajoutent les nuances gris et bleu ainsi que les classiques noir et blanc. À noter qu’il est également possible d’opter en option pour une peinture bi-ton sur la Premium.

La version N Line déjà disponible au Maroc se démarque de la version de base par un design extérieur plus incisif, des élargisseurs d’ailes et baguettes latérales couleur carrosserie, des extensions et diffuseur de pare-chocs, double canules d’échappement chromées et jantes spécifiques N-line de 18’’ pour souligner son image dynamique. À l’intérieur, l’ambiance est typée sport avec une sellerie en cuir alcantara, des inserts tableau de bord spécifiques avec décoration rouge et montants de porte et ciel de toit noir.

Avec son mélange réussi d’efficacité énergétique, de design attrayant et de technologies avancées, le Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride se positionne comme un leader dans le segment des SUV compacts hybrides. Une proposition plus qu’intéressante pour ceux qui recherchent un véhicule à la fois respectueux de l’environnement, confortable et doté des toutes dernières innovations.

Garanti de 5 ans ou 100.000km et 8 ans et 160.000km sur la batterie, le Kona Hybride est proposé en 4 versions (Premium, Luxe, Ultimate, N-line), avec une offre exclusive de lancement de 319.900 DH.

