L’Alfa Romeo Giulia continue de captiver et de séduire les amateurs de belles mécaniques depuis son arrivée sur le marché marocain à l’automne dernier. Symbole du génie italien, la Giulia allie une esthétique raffinée et des performances de pointe pour rivaliser avec les meilleures berlines sportives de sa catégorie.

Coup de foudre assuré

Dès le premier regard, la Giulia restylée séduit et fait battre les cœurs avec son allure aguicheuse, très dans l’air du temps. Sa calandre légendaire « Trilobo » est désormais accompagnée de phares Full LED adaptatifs qui s’ajustent automatiquement pour optimiser la visibilité quelles que soient les conditions. La nouvelle signature lumineuse « 3+3 » s’inspire de l’Alfa Romeo SZ Zagato. De quoi ravir les inconditionnels de la marque transalpine au style légendaire.

Un habitacle raffiné et technologique

L’élégance extérieure trouve son prolongement à l’intérieur, où luxe et technologie se rencontrent harmonieusement. L’habitacle, conçu avec une minutie artisanale, évoque un luxe sportif tout en offrant un environnement riche en technologies et en confort. De son côté, le tableau de bord numérique de 12,3 pouces permet une interaction intuitive avec les multiples fonctionnalités du véhicule.

Des performances adaptées à tous les goûts

Pour ce qui est de la motorisation, le modèle Sprint est doté d’un 2.2 Diesel de 160 ch en propulsion arrière, tandis que les versions plus sportives comme la Giulia Veloce et la Giulia Competizione grimpent jusqu’à 210 ch avec une transmission intégrale. A noter que la réactivité du moteur et l’efficacité de la transmission automatique à 8 rapports assurent une expérience de conduite exaltante et un contrôle précis dans les courbes les plus serrées.

Sécurité innovante et technologie avancée

En matière de sécurité, la Giulia est équipée de dispositifs de pointe, incluant un système de freinage d’urgence autonome, la détection des angles morts, et un régulateur de vitesse actif. Le confort n’est pas en reste avec des sièges avant chauffants, un volant chauffant dans les finitions supérieures et une suspension dynamique qui adapte la fermeté en fonction des conditions de conduite.

La gamme Giulia se décline en plusieurs versions, chacune conçue pour répondre à des attentes spécifiques. La Giulia Sprint, avec son moteur diesel 2.2 de 160 ch en propulsion arrière est équipée de jantes en aluminium de 18 pouces et un intérieur soigné alliant cuir et tissu technologique.

Un cran au-dessus, la Giulia Veloce pousse la performance plus loin avec un moteur de 210 ch et des finitions intérieures supérieures incluant des sièges en cuir sport et des palettes de changement de vitesse en aluminium.

Enfin, la Giulia Competizione représente le haut de gamme avec des améliorations centrées sur la performance et la sécurité, telles que des étriers de frein peints en rouge, un système sonore Harman Kardon, et une suite avancée de systèmes d’aide à la conduite.

A partir de 439.000 DHS (Version Sprint) dans tout le réseau Alfa Romeo Maroc

