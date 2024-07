Great Wall Motor (GWM), un nom auquel il faudra s’habituer rapidement vu le succès fulgurant que la marque chinoise connaît au Maroc, deux mois seulement après son lancement dans nos contrées. La raison ? Des modèles attrayants et modernes aux tarifs très compétitifs qui ont vite séduit les Marocains. Pour s’en convaincre, un test-drive a été organisé récemment par la marque sur ses modèles phares, le Haval H6 et le Haval Jolion.

C’est dans le nouveau showroom de Casablanca sur l’avenue des FAR que le top départ est donné, l’occasion d’admirer les modèles de Great Wall Motor (GWM) qui vont de la citadine (Ora 03) au 4×4 (Poer DC), véritable baroudeur, en passant par toute une gamme de SUV dont le Haval H6 et le Haval Jolion que nous emprunterons.

Haval H6

La famille aux petits soins

Première impression sur le Haval H6. Un crossover aux lignes affirmées mais non moins sympathiques qui en impose avec ses 4, 65 m de haut, 1,88 de large et 1,72 de haut. Des mensurations généreuses qui ont pour avantage d’offrir un habitacle spacieux et accueillant. Ajoutez-y des matériaux de qualité et des équipements à foison et le tour est joué. Parmi eux, un siège conducteur électrique proposant 6 positions et 4 pour le passager avant, accoudoir central avec porte-gobelets, sellerie en simili cuir, volant cuir, écran tactile de 10,25 pouces, système audio 8 haut-parleurs, toit ouvrant… Tout y est pour offrir une ambiance et un confort dignes d’une berline. Et ce bel espace du SUV permet à une famille de voyager confortablement sans avoir à pâtir des longs trajets.

Démarrage en douceur et en silence, et c’est parti ! Dans l’infernale circulation casablancaise, le Haval H6 s’en sort plutôt bien et se faufile aisément, aidé en cela par une direction très souple et des reprises instantanées délivrées par son bloc 1,5l turbo essence, associé à un petit moteur électrique. Les deux combinés permettent au SUV de disposer de 243 ch et 500 Nm de couple. Mais c’est sur autoroute que l’on découvre les bons côtés de la bête. Direction l’hôtel La Fiermontina Ocean près de Larache.

Sur autoroute, on est agréablement surpris par les talents cachés de notre modèle : tenue de route impeccable, direction précise, reprises franches… Et pour couronner le tout, la boite automatique à double embrayage à 7 rapports affiche un temps de réponse nettement amélioré et des changements de vitesse plus nets. La conduite devient alors très agréable.

Confort et sécurité

Pour le reste, d’autres fonctionnalités, intelligentes celles-ci, entrent en jeu pour plus de confort et de sécurité : régulateur de vitesse adaptatif intelligent, assistance au maintien dans la voie, ou encore la détection d’un ralentissement du véhicule vous précédant. Dans ce dernier cas, le Haval H6 prend l’initiative de ralentir pour garder la bonne distance de sécurité. Un plus quand la vigilance s’atténue… Nous n’avons pas testé le freinage d’urgence (il ne faut pas tenter le diable non plus), mais on peut vous assurer que le véhicule freine au doigt et à l’œil. Côté puissance, rien à redire, le Haval H6 a du répondant et grimpe rapidement dans les tours. Pour info, le 0 à 100 km/h est abattu en 8,5 sec et la consommation annoncée à 6,2 l/100.

Sortis de l’autoroute, nous empruntons avec un grand plaisir une longue piste au milieu de la forêt avant d’atteindre notre destination. Là aussi, le comportement du Haval H6 est très sain. Poussé quelque peu dans ses retranchements, il s’amuse autant que nous sans jamais se départir de son sérieux, pour rester sur la bonne trajectoire et absorber sans rechigner les petits désagréments de cette piste piégeuse et caillouteuse.

L’arrivée est un émerveillement face à un paysage féérique où la beauté de la mer se mêle à celle des collines toutes verdoyantes.

Ouvert il y a tout juste un an, la Fiermontina Ocean est un monde à part où luxe et authenticité ont trouvé là leur parfait équilibre. Un petit paradis où surgissent onze belles villas face à l’océan avec leur piscine privée et entourées d’une végétation luxuriante et d’arbres fruitiers de la région.

Haval Jolion

Elégant avec ces dames

Mais revenons à nos voitures pour évoquer l’autre modèle emprunté pour l’essai, le Haval Jolion.

Plus compact avec ses 4,47 m de long, ce SUV 4×2 est tout aussi agréable côté look avec un petit air espiègle qui le rend bien sympathique. Malgré une taille légèrement réduite comparée à son aîné, l’habitacle reste toujours aussi accueillant.

Il est vrai qu’à travers ce modèle, la marque cible principalement les jeunes couples et les femmes. Bien adapté pour les trajets en ville et les petites escapades de week-end, le Jolion a choisi son camp avec son message on ne peut plus clair : «Live, Love, Drive» en soutien à l’empowerment des femmes.

Côté équipements et technologies embarquées, rien à redire là aussi. Sur autoroute, maniabilité et stabilité sont au rendez-vous et côté performances, on retrouve la même configuration de bloc 1,5 l essence turbocompressé et un petit moteur électrique qui délivrent tous deux 190 ch et 375 Nm de couple. En prime : une consommation de moineau annoncée de 5,9 l/100 km.

Sur ce modèle aussi, les technologies intelligentes de sécurité active et passive ne manquent pas : freinage d’urgence automatique, assistance à la circulation transversale arrière, avertissement de sortie de voie, détection d’angles morts. Sans tomber dans la parano, le Jolion vous aide à savoir qui ou quoi se trouve devant, derrière ou autour de vous.

Mais le point fort de nos deux modèles reste leur prix imbattable, un rapport qualité/prix jusque-là inégalé qui explique le succès de ces modèles auprès des Marocains

A partir de 269.900 DH pour le Haval Jolion

319.900 DH pour le Haval H6

