Avec le Tonale diesel, Alfa Romeo a trouvé l’équilibre idéal entre sportivité, élégance à l’italienne et sobriété. Un atout qui a permis à ce modèle de séduire de nombreux automobilistes marocains, qu’ils soient passionnés de design raffiné et exclusif ou sensibles à l’argument économique. H24Info passe avec vous en revue les atouts de ce SUV à la fois Premium et accessible.

Design iconique

Le style reste la marque de fabrique du Tonale diesel. Avec sa calandre légendaire, ses optiques effilées typiques et sa silhouette musclée, ce SUV dégage toujours autant de caractère et d’élégance intemporelle. Un design sculptural digne du fameux « centro stile » d’Alfa Romeo.

Confort intérieur : luxe et espace

L’intérieur n’est pas en reste avec un habitacle spacieux, confortable et haut de gamme. Les passagers sont choyés avec des matériaux nobles comme le cuir et l’Alcantara, ainsi qu’un généreux coffre de 500 litres idéal pour les longues distances.

Performance et agilité pour une conduite exaltante

Au-delà du raffinement, l’Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel brille aussi bien par son agilité que sa vivacité. Bien que son caractère soit plutôt mesuré, ce moteur démontre une puissance nerveuse dès les bas régimes, offrant ainsi un plaisir de conduire typique de la marque, sublimé par une direction précise et une boîte réactive.

Sécurité et plaisir de conduire

Le comportement routier n’est pas en reste, avec une tenue de route remarquable pour le segment. Grâce à sa suspension pilotée, le Tonale diesel offre un compromis idéal entre confort et agilité, quelle que soit la route empruntée. Les freins signés Brembo et un niveau d’insonorisation soigné achèvent de rendre le Tonale particulièrement agréable et rassurant à conduire au quotidien.

Technologies d’assistance

La longue liste d’aides à la conduite de dernière génération va également dans ce sens. On trouve notamment un régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence autonome, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore le détecteur de somnolence. De quoi apporter sérénité et sécurité à tous les occupants.

Finitions et équipements

Côté équipements, le Tonale diesel se décline en deux finitions distinctes au Maroc. L’entrée de gamme Sprint, déjà très complète, propose jantes alliage 18 pouces, sellerie mixte cuir/alcantara, capteurs d’aide au stationnement et tout le nécessaire pour un usage quotidien agréable. Pour encore plus de raffinement et de technologie, la finition haut de gamme Ti ajoute l’éclairage full LED matriciel, un éclairage d’ambiance, une caméra 360°, un hayon mains-libres ou encore des jantes diamantées 18 pouces très désirables.

Un luxe accessible

L’Alfa Romeo Tonale diesel est proposé à un prix exceptionnel : à partir de 389.000 dhs en finition Sprint, tandis que la Ti est affichée à 433.500 dhs.

Test Drive disponible dans tout le réseau Alfa Romeo Maroc.

