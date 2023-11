Esthétique et athlétique, l’Alfa Romeo Stelvio, premier SUV de la marque transalpine, s’offre aujourd’hui un restylage qui séduira les Alfistes avec son design indémodable et ses performances sportives.

Lancé cet automne au Maroc, le Stelvio restylé arbore une transformation extérieure qui le distingue davantage dans un monde automobile de plus en plus formaté et impersonnel. Indémodable et inimitable, le design Alfa Romeo s’exprime ici avec élégance à travers une nouvelle calandre « Trilobo », adoptant les optiques triples, façon Tonale. Une mise à jour d’autant plus remarquable qu’elle introduit de nouveaux phares Full-Led Adaptive Matrix, créant un regard qui n’est pas sans rappeler les emblématiques Alfa Romeo SZ Zagato et le concept-car Alfa Romeo Proteo.

Cette nouveauté, aussi utile à la conduite qu’agréable à contempler, intègre en outre l’Adaptive Front Lighting System, un système qui règle constamment les feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite. Quant à la technologie Glare-Free High Beam Segmented, elle s’adapte aux mauvaises conditions d’éclairage pour permettre au conducteur de gagner en confort visuel et en sécurité.

De son côté, la disposition du bloc optique arrière offre une combinaison optimale entre style et technologies de pointe, optant notamment pour un verre fumé à la finition noir brillant qui accentue l’identité sportive de ce nouveau Stelvio.

Un nouveau tableau de bord numérique

Equipé des technologies les plus avancées, le SUV offre une expérience de conduite confortable et connectée, et surtout le plaisir de conduite si caractéristique d’une Alfa Romeo, comme on a pu le vérifier lors de notre test drive. On apprécie d’ailleurs la mise à jour au niveau du tableau de bord qui intègre un tout nouvel écran TFT 12,3″ entièrement numérique, remplaçant les compteurs analogiques. Ce bijou de technologie permet d’accéder à l’ensemble des données du véhicule ainsi qu’aux paramètres liés à la conduite selon notre choix : Evolved, Relax et Heritage. A noter que ce dernier s’inspire des modèles emblématiques de la marque des années 60 et 70, avec des détails distinctifs comme les nombres inversés pour les valeurs de vitesses supérieures à 200 km/h.

Autre avantage notable : toutes les fonctionnalités sont à portée de main. Le système d’info-divertissement propose des contenus, des fonctionnalités et l’accès à une large gamme de services pratiques axés sur la sécurité et le confort. La fonction « My Remote » permet le contrôle à distance de certaines fonctionnalités pratiques (ouverture/fermeture des portes, activation des clignotants) via son smartphone ou sa smartwatch. Autre innovation exclusive, la technologie NFT (Non-Fungible-Token) basée sur le concept de la « blockchain card », qui génère un certificat dans lequel sont enregistrées les données relatives à la durée de vie du véhicule. Ce certificat peut être utilisé pour garantir le bon entretien du véhicule et ainsi soutenir sa valeur lors de la revente, entre autres.

Sous le capot, on retrouve un 4-cylindres turbo Diesel 2.2 associé à une boîte automatique à 8 rapports qui permet de passer de 0 à 100km/h en 6,6 secondes et d’atteindre les 215 km/h en vitesse de pointe. Nous n’avons pas poussé jusque-là lors de notre prise en main, mais on a été impressionné par les reprises instantanées et le couple de ce moteur dès qu’on le sollicitait.

Sur la version Sprint à propulsion arrière la puissance est de 160 ch pour un couple 450 Nm tandis que sur les versions Veloce et Competizione (transmission intégrale), le véhicule dispose de 210 ch pour un couple de 470 Nm.

Des performances à la hauteur

Le nouveau Stelvio est également doté de la technologie Q4 de transmission intégrale conçue pour optimiser les performances, le rendement et la sécurité avec l’avantage d’adapter la traction du véhicule en temps réel.

Le Boîtier de Transfert Actif (ATC) contrôle les conditions d’adhérence et les actions du conducteur. Ainsi, en conditions normales, le véhicule fonctionne comme une propulsion, mais peut transférer jusqu’à 50 % du couple moteur aux roues avant en moins de 150 ms si nécessaire, pour éviter le patinage et maximiser l’efficacité.

A noter que le nouveau Stelvio embarque des matériaux très légers tels que l’aluminium pour les moteurs et le carbone pour l’arbre de transmission, mais aussi d’autres éléments hérités de la Formule 1, ce qui explique en partie son dynamisme et ses performances.

Des équipements à profusion

Quelle que soit la version choisie, Sprint, Veloce ou Competizione, le nouveau Stelvio propose une foison d’équipements : jantes en aluminium 19 à 21 pouces selon la version, airbags (conducteur, passager avant, latéraux, rideaux), allumage automatique des feux, régulateur de vitesse actif, caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, palettes de changement de vitesse, système audio à 8 haut-parleurs, éclairage d’ambiance, volant sportif gainé de cuir… Généreux, beau et performant, ce nouveau Stelvio a tout pour plaire.

Disponible à partir de 474.000 DH.

