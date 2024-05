Lors d’une récente interview publiée sur le site de la FIFA, l’international marocain, Soufiane Rahimi, est revenu sur son parcours. Finale de la Ligue des champions d’Asie, club Al Ain, Ronaldo…, le Lion de l’Atlas dévoile tout sur ses motivations et objectifs.

Soufiane Rahimi ne cesse de faire parler de lui cette saison. Avec son club, Al Ain émirati, le Lion de l’Atlas a brillé par son talent. Il a actuellement à son actif 20 buts et 7 passes décisives en 36 matchs (toutes compétitions confondues). Plus récemment, il a réalisé un hat-trick en demi-finale aller de Ligue des champions d’Asie devenant le meilleur buteur de la compétition (11 buts).

Pour lui, il n’y a pas de secret. Le travail paie. “Je ne pense pas qu’il y ait une pression supplémentaire. Je crois que notre parcours vers la finale de ce tournoi est l’une de nos plus belles réalisations de tous les temps. Je remercie mes coéquipiers car nous nous sommes battus contre de grosses équipes et nous les avons éliminés. Nous méritons d’être en finale”, explique-t-il.

À deux jours seulement de la grande finale de la LDC asiatique, Rahimi s’est confié à cœur ouvert dans une interview accordée à la FIFA. Et il semble à fond sur son objectif: soulever le trophée continental cette année et ainsi atteindre la fameuse Coupe du monde des clubs 2025. Lui qui, d’ailleurs, aimerait vivre cette aventure « comme chaque club ».

Lire aussi: La FIFA encense l’international marocain Soufiane Rahimi

“Un seul pas nous sépare du titre et effectivement c’est une belle motivation. Gagner le titre nous permettrait de participer à de nombreux tournois l’année prochaine, le plus important étant la Coupe du Monde des Clubs. Nous espérons, si Dieu le veut, que nous aurons la chance de remporter le titre et de participer à ce tournoi”, a déclaré Rahimi.

Pour rappel, lors du match aller de la finale, Yokohama s’est imposé sur le score de 2-1. Mais pour le retour, l’international marocain semble être confiant: “Ce sont deux jeux différents. Au match aller, Yokohama s’est imposé et a constamment pressé car ils jouaient à domicile et avaient besoin d’un résultat positif. Nous avons retenu des points positifs et négatifs de ce match, mais maintenant nous jouerons le match retour au stade Hazza Bin Zayed. Al Ain sera une équipe complètement différente à domicile, notamment avec la foule immense et le soutien des supporters des Émirats arabes unis et d’autres pays arabes comme le Maroc”.

Lire aussi: Vidéo. LdC d’Asie: doublé de Soufiane Rahimi contre Al Hilal en demi-finale

En quart de finale de cette compétition, Al Ain est arrivé à bout de plusieurs grands clubs d’Asie à l’image d’Al Nasr saoudien où évoluent de grands du football à l’image de Cristiano Ronaldo. Dans ce sens, Rahimi a affirmé qu’affronter un joueur du calibre de Ronaldo “est une motivation supplémentaire, car c’est l’un des plus grands joueurs du monde. Cependant, lorsque le match commence, c’est à 11 contre 11. Affronter Ronaldo et vouloir gagner contre lui était vraiment motivant et, comme je l’ai dit, le secret réside dans notre unité en tant que groupe”.

Rahimi n’a pas oublié son club de cœur, le Raja qui l’a d’ailleurs formé. Pour lui, c’est en partie grâce au Raja de Casablanca qu’il a acquis l’esprit du gagnant. “J’ai participé à cinq finales continentales et, Dieu merci, j’ai pu les remporter toutes avec le Raja. Lorsque j’ai déménagé à Al Ain, j’avais déjà acquis une bonne expérience lors des tournois que j’ai disputés au Maroc. Cela m’a permis de m’adapter rapidement à la nouvelle situation”, ajoute l’ancien attaquant du RCA.