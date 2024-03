Le Sélectionneur national Walid Regragui vient de dévoiler, ce mercredi soir, sa liste pour les matchs amicaux contre l’Angola et la Mauritanie avec plusieurs surprises.

L’entraîneur de l’équipe nationale Hoalid Regragui a fait appel à vingt-quatre joueurs en prévision des deux matchs amicaux au Grand Stade d’Agadir face à la Sélection angolaise le 22 Mars et mauritanienne quatre jours plustard.

Chacune de ces deux confrontations sera précédée d’une conférence de presse la veille, ainsi qu’une séance d’entrainement ouverte à la presse pendant les 15 premières minutes pour la prise de photos, indique la FRMF dans un communiqué.

Alors que la liste comprend de nouveaux arrivants comme la star Real Madrid, Brahim Diaz, la pépite de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, de vieux routiers de l’équipe nationale comme le capitaine Romain Saïss, Sofiane Boufal et Selim Amallah n’ont pas été appelés. On note également le retour de Soufiane Rahimi.

La liste comprend les joueurs suivants:

