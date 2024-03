L’international marocain Soufiane Rahimi a offert le but de la victoire, ce lundi soir, pour Al-Aïn émirati contre Al-Nasr (1-0) saoudien, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions asiatique.

L’ancien rajaoui avait permis à son équipe la qualification aux quarts de finale en marquant le but salvateur contre les Ouzbeks de Nasaf Qarshi (2-1), le 21 février dernier.

En huit matchs disputés en Ligue des champions cette saison, Soufiane Rahimi s’est illustré avec 6 buts et deux passes décisives.

En huitièmes, Rahimi avait été aussi décisif en inscrivant le but de la victoire.

What a way for Rahimi to win it for Al Ain!#ACL | #AINvNAS pic.twitter.com/a2JwvZAAn8

— #ACL (@TheAFCCL) February 21, 2024