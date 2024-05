La Coordination syndicale nationale du secteur de la santé a annoncé ce lundi 27 mai l’organisation d’une série de quatre grèves de 72 heures chaque semaine entre le 28 mai et le 27 juin.

Chose promise, chose due. Quatre jours après avoir observé une grève les 22 et 23 mai, les syndicats du secteur de la santé reviennent à la charge avec une escalade inédite: quatre grèves de 72 heures en l’espace d’un mois, soit du 28 mai au 27 juin.

Face à ce qu’ils qualifient d’inertie et de silence effrayant du gouvernement, les huit organisations constituant la Coordination syndicale nationale du secteur de la santé montent de nouveau au créneau. Outre les grèves de 3 jours par semaine, des manifestations régionales ou locales sont prévues, ainsi qu’une marche nationale à Rabat (de Bab El Had au Parlement) après l’Aïd Al-Adha, le boycott des rapports des programmes de santé, des campagnes et des réunions avec l’administration.

Dans un communiqué dont H24info détient une copie, la coordination «dénonce le silence effrayant du gouvernement face aux accords signés avec les syndicats et l’ignorance de leurs revendications, quatre mois après la fin du dialogue social sectoriel et ce qui a été convenu avec le comité gouvernemental concernant l’amélioration des conditions matérielles et statutaires».

Les syndicats s’étonnent «de la duplicité du discours du gouvernement, qui prétend vouloir une réforme en profondeur du système de santé et la généralisation de la couverture médicale conformément au chantier de la protection sociale, tout en reniant le pilier fondamental de la réforme, à savoir le personnel de santé, et en ignorant leur valorisation et leur motivation !».

Toujours dans son communiqué, la coordination considère que le gouvernement nuit aux citoyens en créant ce conflit social, ce qui perturbe les services de santé et augmente les souffrances des usagers. Elle insiste ainsi «sur la nécessité de mettre en œuvre les accords et procès-verbaux signés avec les syndicats dans leurs volets matériels et légaux, et de préserver tous les droits et acquis des professionnels de santé, y compris le statut de fonctionnaire public, la gestion des salaires à partir du budget général, et toutes les garanties du statut général de la fonction publique».

