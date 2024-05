La Coordination syndicale nationale du secteur de la santé a annoncé l’organisation d’une marche nationale jeudi 23 mai, en parallèle de l’observation d’une grève nationale de 48 heures, les 22 et 23 du même mois.

Les syndicats de la santé n’apprécient pas l’inertie gouvernementale face à leurs revendications et le font savoir. Une grève nationale du secteur est annoncée les 22 et 23 mai, ainsi qu’une marche nationale le 23 mai.

Dans un communiqué, la Coordination syndicale nationale du secteur de la santé dénonce « le mépris incompréhensible et injustifié du gouvernement pour le pilier fondamental de tout système de santé, que sont les ressources humaines ».

« C’est d’autant plus regrettable quand on sait que ce système de santé est en passe de connaître un changement profond afin de le qualifier pour offrir de bons services de santé au profit des citoyens après la généralisation de la couverture médicale dans le cadre du chantier de la protection sociale », indique la même source.

La coordination menace par ailleurs de poursuivre le mouvement de protestation sous d’autres formes au cas où le gouvernement ne réagirait pas de manière sérieuse et responsable à ses revendications.

La Coordination syndicale nationale du secteur de la santé appelle à la mise en œuvre de tous les accords et procès-verbaux signés entre le ministère de la Santé et tous les syndicats dans leurs aspects matériels, moraux et juridiques.

Elle appelle aussi à la préservation de tous les droits et acquis des professionnels de la santé, dont le plus important est le statut de fonctionnaire public et la gestion des postes budgétaires et des salaires du budget général de l’État et le maintien des situations administratives actuelles telles qu’elles sont définies dans le statut de la fonction publique.