TVA à l’importation : les fournitures scolaires exonérées ; Liaison électrique entre le Sud et le Centre ; Projet de loi sur le droit de grève ; Stress hydrique: une course contre la montre pour la réalisation du 3e plus grand barrage du Maroc ; Une nouvelle grève paralyse les tribunaux pendant six jours ; Culture licite du cannabis… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

TVA à l’importation : les fournitures scolaires exonérées

Suite à la demande de professionnels opérant dans le secteur des fournitures scolaires, la Direction générale des impôts (DGI) a informé l’Administration des douanes et des impôts indirects que l’octroi de l’exonération de la TVA à l’importation était également accordé à l’importation des fournitures scolaires, à condition qu’elles soient destinées à un usage exclusivement scolaire. En conséquence, la liste des fournitures scolaires éligibles à l’exonération de la TVA à l’importation a été complétée par l’introduction d’un certain nombre d’articles, à savoir les bloc-notes et cahiers de coloriage, les colles pour écoliers d’une contenance ne dépassant pas 36 g ou 120 ml, les pistolets à colle et bâtons de colle thermofusible de 7 mm et 11 mm et les tabliers de dessin en plastique.

Liaison électrique entre le Sud et le Centre : l’appel d’offres des études topographiques lancé

L’État accélère le chantier de réalisation de la connexion électrique entre le sud et le centre du Royaume. Quelques jours après la publication de la note de cadrage du projet de Budget 2025 qui a évoqué l’importance stratégique de cette liaison de 3 GW pour l’alimentation des stations de dessalement de l’eau de mer, l’Office national de de l’électricité et de l’eau potable a lancé l’appel d’offres pour la réalisation des études topographiques devant définir le futur couloir de cette connexion électrique entre Oued-Lakraâ (Dakhla) et Médiouna (Casablanca).

Projet de loi sur le droit de grève : c’est le texte le plus restrictif jamais élaboré, selon l’UMT

L’Union marocaine du travail a réitéré sa position rejetant le nouveau projet 97-15 définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève. Lors d’un atelier organisé jeudi dernier en présence des membres du Conseil économique, social et environnemental, le syndicat a vertement critiqué, dans un mémorandum présenté à cette occasion, les nouvelles dispositions du projet de loi estimant qu’il s’agit du “texte le plus restrictif jamais élaboré” depuis la première version présentée en octobre 2001.

Al Ittihad Alichtiraki

Stress hydrique: une course contre la montre pour la réalisation du 3e plus grand barrage du Maroc

Dans un contexte hydrique difficile marqué par des sécheresses successives, le Maroc se lance dans une course contre la montre pour réaliser le troisième plus grand barrage du pays après les barrages Al Wahda et Al Massira, qui se sont complètement asséchés, affectant gravement le volume des réserves d’eau du Royaume. L’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou a révélé que les travaux du barrage de Ratba, situé dans la commune de Ratba sur le cours d’eau d’Oued Aoulaï relevant de Ghafsai dans la province de Taounate, se poursuivent à plein régime par des entreprises et compétences marocaines, avec un taux d’avancement de plus de 26%. Deuxième plus grand barrage de la région, ce projet structurant est mené par le ministère de l’Equipement et de l’Eau. Selon les données obtenues par la même agence. La réalisation du barrage coûtera 4 milliards de dirhams.

Al Akhbar

Les recettes fiscales globales s’élèvent à 209 milliards en 2023

Les recettes fiscales brutes globales se sont élevées, au titre de 2023, à 209 MDH, en évolution de 6,7% par rapport à 2022, a indiqué la Direction générale des Impôts dans son rapport d’activité au titre de 2023. L’objectif initial de la Loi de Finances 2023 a été ainsi réalisé à hauteur de 105,9. “Cette performance notable » enregistrée en 2023 est le résultat des actions de promotion de la conformité volontaire, a expliqué Youness Idrissi Kaitouni, directeur général des Impôts. La protection de l’intégrité du système fiscal repose en partie sur le droit de contrôle dévolu à la Direction Générale des Impôts. A ce titre, la DGI identifie et relance les défaillants en matière de dépôt des déclarations et effectue des contrôles sur pièces ou sur place pour s’assurer de leur sincérité, note le rapport. La modernisation du contrôle fiscal au sein de la DGI s’articule principalement autour de l’amélioration continue de son système d’information (module contrôle SIT), l’actualisation de sa matrice des risques et l’exploitation performante de sa Data, ajoute-t-il.

Al Massae

Une nouvelle grève paralyse les tribunaux pendant six jours

Le Bureau national du Syndicat démocratique de la justice (SDJ) a indiqué que l’activité dans les tribunaux serait paralysée durant six jours en raison d’une grève nationale de 72 heures, les 27, 28 et 29 août, et une autre les 3, 4 et 5 septembre, accompagnée d’une manifestation le mercredi 4 septembre. Le bureau national du SDJ a appelé les bureaux locaux à créer, chacun selon ses capacités, des modalités d’action et de mobilisation pour accompagner la grève nationale de manière à renforcer la participation de tous les cadres et fonctionnaires du greffe, avec la nécessité de s’ouvrir aux organisations professionnelles auxiliaires de justice, en sollicitant leur compréhension des moyens d’action décrétés et leur soutien aux revendications justes et légitimes des grévistes, selon un communiqué du Syndicat.

Assahra almaghribia

A Taounate, les coopératives premiers bénéficiaires de la culture licite du cannabis

A Taounate, province agricole par excellence, les coopératives spécialisées dans la culture du cannabis aux usages licites ont connu un essor considérable depuis la création de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC). L’entrée en vigueur de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis a, en effet, ouvert la voie à l’exploitation légale du cannabis dans cette province où de nombreux agriculteurs s’adonnaient à la culture de cette plante dans l’illégalité. Depuis le début de 2024, l’ANRAC a autorisé l’utilisation de 1.634 Qx de semences de cannabis locales, « la Beldia », sur la base des 106 autorisations d’utilisation de la semence Beldia octroyées par l’ONSSA pour une superficie de 1.916 Ha en faveur de 106 coopératives de production regroupant 1.816 agriculteurs.