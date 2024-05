La startup américaine de VTC Uber a adopté sur son application mobile la carte intégrale du Maroc. Une information qui n’a pas manqué de rappeler les récents incidents impliquant l’Algérie autour de cette carte.

Les Marocains friands des réseaux sociaux ont, depuis peu, un nouveau hobby: pister les entités, organismes internationaux, voire les entreprises, qui publient, ou non, la carte intégrale du Maroc.

C’est de la sorte que le site d’information marocain Rue20 s’est rendu compte que le géant américain de la mobilité urbaine Uber, présent dans plus de 70 pays et comptant pas moins de 170 millions de clients par mois, utilise sur son application la carte complète du Maroc. Une information qui tombe à point nommé, vu le débat houleux qui agite récemment les milieux algériens concernant cette représentation territoriale du Royaume.

L’information a retenu l’attention de La Razon. Et la première remarque qui interpelle, c’est le titre: la presse espagnole est habituée à flanquer le mot Sahara du terme « occidental », mais, cette fois-ci, le média conservateur a dérogé à cette règle.

De plus, La Razon n’a pu s’empêcher de rappeler les derniers événements liés à la demi-finale de la Coupe de la CAF entre la Renaissance sportive de Berkane (RSB) et l’Union sportive de la médina d’Alger, et plus précisément le retrait de l’équipe algéroise à cause de cette même carte. Le site rappelle ainsi, non sans malice, que des Algériens dans le monde peuvent accéder à cette application incluant la carte complète du Maroc.

RS Berkane-USM Alger: la CAF a tranché, les Algériens forfaits (3-0) au retour

S’agit-il d’une nouvelle prise de conscience de la presse proche de la droite espagnole? A noter que depuis le déclenchement du processus lié à l’indépendantisme catalan, avec son lot de tensions et de confrontations, la position ferme du Maroc rejetant toute attaque à la souveraineté de l’Espagne a été fortement apprécié par certains milieux conservateurs chez le voisin du nord. Ceux-ci regardent désormais ce dossier sous un nouvel angle, même s’ils peinent toujours à l’admettre à visage découvert.

De même, les derniers événements ont démasqué, dans une certaine mesure, les locataires du palais d’El Mouradia, donnant davantage de crédit à la posture marocaine.