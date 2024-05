L’équipe du Maroc féminine de football U17 s’est qualifiée au dernier tour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2024.

Une qualification amplement méritée après la large victoire de l’équipe nationale féminine U17 face à son homologue algérienne par 4 buts à 0, vendredi à Alger, en match retour du troisième et avant dernier tour de ces éliminatoires.

الفوز ذهابا و إيابا على منتخب الجزائر و التأهل إلى الدور الرابع 👏🏻

🏁Full time 🇩🇿0-4🇲🇦

Victory in both matches against Algeria and advancing to the fourth round ✅ pic.twitter.com/ylxMsG3JUH

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 17, 2024