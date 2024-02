La poignée de main qui a eu lieu, hier mercredi 21 février 2024 dans le bureau présidentiel de l’Aurore au Brésil, entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le président brésilien Lula da Silva n’est pas passée pas inaperçue au Maroc. La raison ? La carte complète du royaume affichée lors de cette entrevue.

En effet, la mappemonde photographiée en arrière-plan au cours de cette rencontre entre les deux hauts responsables comporte la seule et vraie carte du Maroc qui inclut clairement et intégralement son Sahara. La publication est depuis superbement saluée par les Marocains sur les réseaux sociaux.

Met with President @LulaOficial ahead of the G20 Foreign Ministers Meeting. Brazil is a key partner on many issues including combatting the climate crisis and advancing human and labor rights. As we approach 200 years of U.S.-Brazil relations, our ties are stronger than ever. pic.twitter.com/wdVWL6KQ5j

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2024