Le Maroc fait partie des cinq meilleures destinations pour le tourisme d’affaires en Afrique, selon le dernier rapport annuel de l’International Congress and Convention Association (ICCA).

L’Association internationale des congrès et des conventions (International Congress and Convention Association-ICCA) a publié le 15 mai, à la veille du salon IMEX Francfort, la dernière édition de son classement mondial sur le tourisme d’affaires. Intitulée « ICCA’s Country and City Rankings for 2023 », ce rapport classe les pays et les villes du monde en fonction des événements internationaux qu’ils ont accueilli au cours de l’année dernière.

L’on apprend ainsi que le Maroc s’est classé comme la 5e meilleure destination de tourisme d’affaires en Afrique en accueillant 26 événements internationaux. Le Royaume, qui se positionne également à la 62e place mondiale, est devancé sur le continent par l’Afrique du Sud avec 98 événements internationaux abrités, le Rwanda (32), le Kenya (29), et l’Egypte (28).

Au niveau des villes de congrès également, le Maroc est représenté par Marrakech. La ville ocre, qui a d’ailleurs organisé avec succès les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du 9 au 15 octobre 2023, avec quelque 14.000 participants, partage la 6e place ex aequo des meilleures villes de congrès d’Afrique avec la capitale ghanéenne Accra. Avec 16 événements organisés, elle s’adjuge la 143e place mondiale.

Lire aussi. Tourisme: 9 villes marocaines parmi les moins chères à visiter d’Afrique

Selon le rapport, avec 3.535 rencontres internationales organisées, l’Afrique a prouvé son potentiel en tant qu’une destination de tourisme d’affaires. Des pays comme le Maroc, l’Afrique du Sud et le Rwanda sont en particulier mis en avant pour leurs « progrès significatifs dans le développement de leur secteur du tourisme d’affaires ».

Au niveau mondial, les Etats-Unis occupent la première place des destinations de tourisme d’affaires avec 690 événements internationaux abrités en 2023. Viennent ensuite, dans le top 5, l’Italie (553), l’Espagne (505), la France (472) et l’Allemagne (463). Quant aux villes de congrès, Paris trône en tête avec 156 événements internationaux abrités, devant Singapour (152), Lisbonne (151), Vienne (141) et Barcelone (139).