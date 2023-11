Le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Pedro Sanchez, à l’occasion de son investiture Président du gouvernement espagnol.

Dans ce message, le Souverain exprime à Sanchez ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès total pour la réalisation des aspirations du peuple espagnol ami à davantage de progrès et de prospérité.

Le Roi Mohammed VI félicite Sanchez pour la confiance renouvelée en sa personne par le parlement espagnol, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président du gouvernement espagnol pour aller de l’avant dans le raffermissement des relations d’amitié et de coopération solide liant les deux pays et consolider la nouvelle étape du « partenariat stratégique que Nous avons adopté, basé sur le bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif ».

Le Souverain saisit cette occasion pour saluer l’engagement des deux pays voisins à consacrer la concordance de leurs vues au sujet des différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, en concrétisation du patrimoine civilisationnel et culturel séculaire partagé par les deux peuples amis, à même de contribuer à la préservation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans le pourtour euro-méditerranéen.