Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, annoncera aujourd’hui la composition de son nouvel exécutif après avoir promis sa composition vendredi dernier devant le roi Felipe VI lors d’une cérémonie tenue au palais de la Zarzuela.

Le nouveau gouvernement de Pedro Sanchez, constitué principalement de la coalition PSOE et Sumar, aura quatre vice-présidences et 22 ministères, rapporte l’agence Europa Press.

Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de… pic.twitter.com/RS4bxv36J8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2023

Bien qu’il y ait neuf nouveaux ministres, la tendance est à la continuité dans les ministères dits d’État, comme les Affaires étrangères, la Défense ou l’Intérieur.

L’un des développements les plus importants est l’accumulation de pouvoir de Félix Bolanos, qui, bien qu’il ne soit pas nommé vice-président du gouvernement, deviendra un « super ministre », ajoutant au portefeuille de la présidence celui de la Justice, qui revêt une importance vitale dans cette législature qui commence avec la loi d’amnistie pour les indépendantistes catalans

Voici la liste des vice-présidents et ministres:

— Président du gouvernement : Pedro Sanchez

— Premier vice-président et ministre de l’Économie : Nadia Calvino

— Deuxième vice-présidente et ministre du Travail : Yolanda Diaz

— Troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du défi démographique : Teresa Ribera

— Quatrième vice-président et ministre des Finances et de la Fonction publique : María Jesús Montero

— Ministère de l’Intérieur : Fernando Grande-Marlaska

— Ministère de la Défense : Margarita Robles

— Ministère de la Justice, Présidence et Relations avec les tribunaux : Félix Bolanos

— Ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération : José Manuel Albares

— Ministère de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique : Angel Victor Torres

— Ministère de l’Industrie : Jordi Hereu

— Ministère des Transports : Oscar Puente

— Ministère du Logement et Agenda urbain : Isabel Rodriguez

– – Ministère de la Sécurité sociale : Elma Saiz

— Ministère de la Transformation numérique : José Luis Escriva

— Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation : Luis Planas

— Ministère de l’Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports et porte-parole du gouvernement: Pilar Alegría

— Ministère de la Science, de l’Innovation et des Universités: Diana Morant

— Ministère de la Santé : Mónica Garcia

— Ministère de la Culture : Ernest Urtasun

— Ministère de l’Égalité : Ana Redondo

— Ministère des Droits sociaux : Pablo Bustinduy

— Ministère des enfants et des jeunes : Sira Rego

Sumar a eu cinq ministères dans le nouveau gouvernement de coalition avec son porte-parole, Ernest Urtasun, comme nouveau ministre de la Culture ; la dirigeante de Más Madrid, Monica Garcia, à la tête de la Santé ; l’ancien leader de Podemos Pablo Bustinduy à la tête des Droits sociaux et la porte-parole de l’IU, Sira Rego, à la tête de l’Enfance et de la Jeunesse.