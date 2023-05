Le Royaume-Uni a exprimé sa reconnaissance aux efforts sérieux du Maroc pour faire avancer le processus vers une résolution de la question du Sahara.

Cette position a été exprimée dans la déclaration conjointe adoptée à l’issue de la 4e session du dialogue stratégique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni.

Cette session de dialogue a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre d’Etat du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et des Nations Unies du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Lord Ahmad de Wimbledon.

Le Royaume-Uni a réaffirmé sa volonté d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, à la question du Sahara fondée sur le compromis.

Dans cette déclaration conjointe, les deux ministres ont réaffirmé le plein soutien du Royaume-Uni et du Maroc aux efforts de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour trouver une solution à ce différend.

Le Royaume-Uni a salué le rôle constructif joué par le Maroc dans la région, notamment la promotion de la stabilité, de la sécurité et du développement économique, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le Royaume-Uni a également souligné le rôle exclusif de l’ONU dans la facilitation du processus politique pour résoudre ce différend et réaffirmé son soutien à la résolution 2654 du Conseil de Sécurité des Nations unies.

La résolution 2654 du Conseil de Sécurité, à l’instar des résolutions consécutives de l’instance onusienne depuis 2007, s’est félicitée des efforts sérieux et crédibles du Maroc et rappelé la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie.