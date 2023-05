« Sur la question du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc est indiscutable. Il est urgent de résoudre cette question stratégique! », a affirmé jeudi à Rabat le président du parti français Les Républicains (LR), Eric Ciotti.

Après avoir rencontré dans la matinée le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, Ciotti est allé déjeuner avec le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, qui était accompagné du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, ainsi que d’une délégation du parti de l’Istiqlal.

Lors du déjeuner avec le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Ciotti a réaffirmé que la souveraineté du Maroc sur son Sahara «est indiscutable».

Il a également appelé à résoudre cette question stratégique de manière urgente.

Eric Ciotti est au Maroc pour une visite de travail officielle de deux jours. Il a été reçu dans la matinée de ce jeudi, au siège du RNI à Rabat, par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. « Merci au Premier ministre, président du RNI, Aziz Akhannouch pour son accueil dans la capitale marocaine ainsi que pour nos échanges », a écrit Eric Ciotti sur Twitter.

« Il nous appartient de renforcer, ensemble, cette relation d’avenir aussi utile à la France et au Maroc qu’à l’Afrique et à l’Europe », a-t-il affirmé.

Alors que la France et le Maroc traversent, depuis plusieurs mois, une crise diplomatique sans précédent, le chef des Républicains (LR) assure que les « liens économiques, culturels et commerciaux » entre les deux pays « sont très puissants ».

« Le Maroc joue un rôle majeur sur le continent africain notamment en matière migratoire. Nous avons la nécessité de réinstaller une politique de concertation entre nos deux pays », a-t-il souligné.

Et de poursuivre: «Notre visite témoigne de la volonté d’un grand parti français, Les Républicains, qui a produit 5 présidents de la République, de dire que ce lien, fondé sur une histoire commune et une amitié puissante et forte, ne peut pas et ne doit pas être abîmé ou altéré. Et que nous voulons par ce message témoigner du lien indispensable entre nos partis bien sûr, mais aussi entre la France et le Maroc».