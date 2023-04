La Sierra Leone a réaffirmé, vendredi, son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à la marocanité de son Sahara, saluant la crédibilité et la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie en tant que seule base pour le règlement de ce dossier.

Cette position a été réitérée dans le communiqué conjoint publié à l’issue de la 3ème session de la commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de la Sierra Leone, tenue à Dakhla sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du ministre sierra-léonais des affaires étrangères et de la coopération internationale, David J. Francis.

M. Nasser Bourita et son homologue de la Sierra Leone, M. David J Francis, ont co-présidé, aujourd’hui à Dakhla, les travaux de la 3ème session de la Commission mixte Maroc-Sierra Leone.@Prof_DJFrancis pic.twitter.com/ZjOOTVz2aT — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 28, 2023

Selon le communiqué, la Sierra Leone réitère également son plein soutien au rôle joué par les Nations Unies comme cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution définitive à ce conflit régional, ainsi qu’à la décision 693 de l’Union Africaine, adoptée lors du 31ème sommet tenu en juillet 2018, qui appuie officiellement le processus onusien à ce sujet.

La Sierra Leone salue, en outre, la dynamique de la reconnaissance internationale de l’unité et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à laquelle elle a volontairement adhéré à travers l’ouverture d’un consulat général à Dakhla en août 2021.