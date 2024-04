Déclarée perdante sur tapis vert après le match non joué contre la RS Berkane, l’USM Alger reste exposée à de nouvelles sanctions qui peuvent s’étendre jusqu’à la Fédération algérienne de football (FAF).

La Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la Gestion du système des licences des clubs de la Confédération africaine de football a envoyé ce mercredi les copies de son verdict aux Fédérations marocaine et algérienne concernant le match non joué entre la Renaissance sportive de Berkane (RSB) et l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) pour le compte de la demi-finale aller.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), en plus de la perte du match aller sur le score de 3-0, la CAF pourrait ajouter des sanctions additionnelles contre l’équipe algérienne qui pourraient même toucher la FAF.

En effet, en plus de la défaite de l’USM Alger (3-0) sur forfait, la Commission d’organisation des compétitions interclubs a soumi le cas au jury disciplinaire de la CAF pour d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, le match retour programmé pour le 28 avril à 20h00 au stade municipal de Berkane a été maintenu, selon la même source.

Pour rappel, la rencontre devait se jouer dimanche dernier dans la capitale algérienne, mais elle a été annulée après que les autorités algériennes aient confisqué les maillots habituels et officiels de la RSB floqués de la carte complète du Maroc.

La FAF avait, tout en déposant un recours devant la CAF contre les maillots de la RSB, proposé des maillots contrefaits aux joueurs marocains. Ce que la CAF a rejetté dans un premier avant de confirmer son rejet dimanche dernier (le jour du match).

Dans une correspondance adressée à la FAF (voir ci-dessous), le jury d’appel de l’instance suprême du football africain a sommé les dirigeants algériens de respecter sa décision prise la veille, autorisant le club marocain à jouer avec son propre maillot.

Samedi, le comité de la CAF avait décidé que, le maillot porté par les joueurs du club de football marocain était conforme aux statuts et réglementations de la CAF. La RSB est, par conséquent, autorisée à le porter en toute circonstance.

A senior Algerian🇩🇿 security official to the president of RSB: « You are not welcome here (You are refused entry). »

……

Un haut responsable de la sécurité algérienne 🇩🇿 au président de RSB : « Vous n’êtes pas les bienvenus ici (Vous êtes refoulés). »@CAFCLCC_fr@CAF_Media… pic.twitter.com/k6vWfQBs3p

— Harbaz Nabil🇲🇦 (@HarbazNabil) April 20, 2024