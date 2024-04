L’équipementier de la Renaissance sportive de Berkane, Bang Sports, envisage de porter plainte contre la Fédération algérienne de football après le remplacement des maillots confisqués de l’équipe marocaine par d’autres contrefaits.

Bang Sports a menacé dimanche la Fédération algérienne de football (FAF) de poursuites judiciaires devant les instances judiciaires internationales, notamment le Tribunal arbitral du sport (TAS), l’appelant à retirer des maillots contrefaits qu’elle a exposés dans les vestiaires avant la demi-finale, annulée, de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) entre la Renaissance sportive de Berkane (RSB) et l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA).

Pour rappel, les autorités algériennes ont refusé que les joueurs de la Renaissance sportive de Berkane jouent avec leur maillot habituel, flanqué d’une carte du Maroc incluant les provinces du Sud. La FAF est allée encore plus loin en affichant des maillots contrefaits dans les vestiaires.

Dans une missive envoyée par l’avocat de Bang Sports, Me Khalid Fakirni, au président de la FAF, Walid Sadi, l’équipementier explique avoir été «surpris par ces comportements irresponsables de la Fédération algérienne qui a contrefait les maillots de la Renaissance de Berkane en supprimant l’identité visuelle de la marque Bang Sports et la carte du Maroc. Et ce, au vu de la finalité commerciale et le ciblage des consommateurs du Royaume qui s’étend de Tanger à Lagouira».

Dans l’avertissement publié sur la page Facebook de l’équipementier, l’avocat a rappelé aux dirigeants sportifs algériens que la marque Bang Sports, détenue par la société Victory Services, est enregistrée auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et est liée par un contrat avec le club berkani pour la promotion de sa marque.

Par ailleurs, la CAF a rejeté, dimanche, le recours déposé par la FAF, qui a exigé de revoir la décision autorisant la RSB à affronter l’USM Alger avec des maillots arborant la carte complète du Maroc. L’instance suprême du football africain a sommé les dirigeants algériens de respecter sa décision prise la veille, autorisant le club marocain à jouer avec son propre maillot.

Samedi, le comité exécutif de la CAF avait décidé que le maillot porté par les joueurs du club marocain était conforme aux statuts et réglementations de la CAF.

A senior Algerian🇩🇿 security official to the president of RSB: « You are not welcome here (You are refused entry). »

……

Un haut responsable de la sécurité algérienne 🇩🇿 au président de RSB : « Vous n’êtes pas les bienvenus ici (Vous êtes refoulés). »@CAFCLCC_fr@CAF_Media… pic.twitter.com/k6vWfQBs3p

— Harbaz Nabil🇲🇦 (@HarbazNabil) April 20, 2024