L’étoile montante du Real Madrid, Brahim Diaz, de nationalité espagnole et marocaine, aurait opté pour le Maroc, selon la presse espagnole. Il devrait rejoindre le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

«Le cas Brahim est terminé», écrit de dimanche Marca. «Il jouera désormais avec le Maroc. La décision est ferme, elle a été mûrement réfléchie, (…) il n’y a pas de retour en arrière possible», poursuit le journal sportif espagnol,

«Brahim Díaz jouera pour le Maroc et non pour l’Espagne. La décision a été prise et devrait être officielle prochainement. La Fédération marocaine a été informée ce soir», a confirmé aussi le journaliste sportif Fabrizio Romano.

