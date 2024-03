« Le monde en a assez » de « ce cauchemar sans fin », a déclaré samedi le patron de l’ONU Antonio Guterres en l’Egypte, aux portes de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement islamiste palestinien Hamas depuis plus de cinq mois.

« Je me fais l’écho de la grande majorité du monde qui en a vu assez. Qui en a assez », a dit à la presse M. Guterres depuis le côté égyptien du poste-frontière de Rafah.

« A Gaza, les Palestiniens sont englués dans un cauchemar sans fin », a-t-il ajouté.

Il a déploré les « maisons détruites, les familles et les générations entières disparues ainsi que la faim et la famine qui planent au-dessus de la population ».

Le secrétaire général de l’ONU a de nouveau appelé à un cessez-le-feu.

« Rien ne justifie les attaques horribles du Hamas le 7 octobre (en Israël, qui ont déclenché la guerre, ndlr). Et rien ne justifie la punition collective subie par le peuple palestinien. Maintenant plus que jamais, il est temps d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat », a-t-il lancé.

Every year, I undertake a solidarity mission during the holy month of Ramadan, a time for spreading compassion, community & peace.

This year, I have come to the Rafah crossing to spotlight the hardship and pain of Palestinians in Gaza – and the obstacles to easing their plight. pic.twitter.com/EJmtL966O4

— António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2024