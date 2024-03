Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé lundi à « faire taire les armes » à Gaza « pour faire honneur à l’esprit du ramadan » qui vient de commencer.

« Aujourd’hui marque le début du mois sacré du ramadan, une période où les musulmans du monde entier célèbrent et propagent les valeurs de paix, de réconciliation et de solidarité. Mais même avec le début du ramadan, les morts, les bombardements et le carnage se poursuivent à Gaza », a-t-il déploré devant la presse, réclamant également la libération des otages.

Even though Ramadan has begun, the killing, bombing and bloodshed continue in Gaza … my strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of lifesaving aid

