L’Egypte, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Jordanie et les Emirats arabes unis participent jeudi au Caire à une réunion ministérielle sur la guerre à Gaza, avant une rencontre avec le le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, selon la diplomatie égyptienne.

Outre les ministres des Affaires étrangères de ces cinq pays, participe également à la réunion Hussein al-Sheikh, un haut responsable de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, proche du président palestinien Mahmoud Abbas, a indiqué le porte-parole de la diplomatie égyptienne Ahmed Abou Zeid sur X.

#Cairo|An Arab Ministerial Meeting is being held b/w FMs of Egypt, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, the UAE minister for Intl Cooperation, & SG of PLO Executive Committee, to discuss needed efforts to stop Israeli war & reach a ceasefire in Gaza & ensure full aid delivery. pic.twitter.com/0RlFp80E4U

