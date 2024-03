Chypre a accueilli jeudi une réunion axée sur les moyens d’envoyer via le couloir humanitaire maritime ouvert depuis la ville de Larnaca « autant de bateaux que possible » avec des vivres pour Gaza dévastée par la guerre, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Constantinos Kombos.

Des représentants de 36 pays, d’agences de l’ONU et d’organisations humanitaires ont participé à la réunion, organisée par le pays de l’Union européenne le plus proche géographiquement du territoire palestinien (370 km).

Un premier bateau, le navire de l’ONG espagnole Open Arms, qui a remorqué une barge de 200 tonnes de nourriture fournie par l’ONG américaine World Central Kitchen, est arrivé le 15 mars dans le territoire palestinien assiégé après trois jours de navigation depuis Larnaca.

🔴 #BREAKINGNEWS 🔴 #OpenArms enters the port of Larnaca #Cyprus . This concludes the first joint humanitarian mission #Gaza with @WCKitchen , which has unloaded 200 tons of basic food for the population in the northern Gaza Strip 🇵🇸 This opens the maritime humanitarian corridor… pic.twitter.com/RbPLIULV1l

Un deuxième navire, le « Jennifer », attend une météo favorable pour pouvoir appareiller de Larnaca, a indiqué le chef de la diplomatie chypriote.

Selon l’ONU, la grande majorité des 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza sont menacés par la famine. La situation est particulièrement grave pour 300.000 personnes dans le nord du territoire, où l’acheminement de l’aide est dangereuse au sixième mois de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Face à l’insuffisance de l’aide arrivant par voie terrestre à Gaza, des opérations de parachutages sont en cours depuis deux semaines. Mais l’envoi d’aide par mer ou par air ne peut se substituer à la voie terrestre, martèle l’ONU.

La réunion, à laquelle des responsables israéliens ont également assisté, visait à assurer le financement du couloir maritime et à examiner « comment nous pouvons maximiser notre capacité opérationnelle », a expliqué jeudi M. Kombos.

WCK delivered almost 200 tons of desperately needed food in northern Gaza from our first maritime aid shipment to the area. Carried on the Open Arms, the cargo was part of Operation Safeena, our effort to bring as much aid as possible to Palestinians by sea. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/R2emVbRQts

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 20, 2024