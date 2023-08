Après avoir éliminé d’office les Marocaines avant même leur duel contre la Colombie, le journal l’Equipe revient cette fois pour dresser un portrait à charge contre les Lionnes, « clairement pas invitées à ce niveau » selon le quotidien français.

Dans un papier – dit d’angle – au vitriol sorti dans le numéro de mercredi, l’Envoyé spécial de l’Equipe a usé de qualificatifs on ne peut plus mordants vis-à-vis des joueuses marocaines, battues (4-0) hier mardi par les Bleues en huitième de finale du mondial féminin.

« Face à un Maroc loin du niveau requis, les Bleues ont rapidement pris le dessus pour rejoindre l’Australie en quarts de finale », écrit l’ES de l’Equipe dans le chapeau, ne rappelant guère que cette défaite, fût-elle lourde, ne saurait faire oublier que les Lionnes sont à leur première qualification historique à la Coupe du monde féminine. Une équipe que personne ne prédestinait à disputer les 8es de finale et dont la plupart des joueuses sont issues du championnat national.

« Finalement, il n’y a pas eu de larmes. Pas trop de sentiments non plus. Tandis que le contexte émotionnel de ce France-Maroc était empli d’histoires touchantes, avec des staffs et des joueuses dont le cœur était partagé entre les deux pays, le déroulé de la rencontre a été d’une froideur extrême », écrit le journal.

« Face à une équipe clairement pas invitée à ce niveau – même si personne ne lui enlèvera son exploit d’avoir su sortir de son groupe devant l’Allemagne –, les Bleues ont fait le métier sobrement, presque mécaniquement, sans toutefois réchauffer l’atmosphère déjà très fraîche d’Adélaïde », martèle l’Equipe.

Qualifiant ce match d’un « huitième de finale de Coupe du monde qui n’en avait vraiment pas l’allure », le quotidien note plus loin que « l’Hindmarsh Stadium avait beau être rempli et animé par quelques tambours marocains, l’ambiance était à des années-lumière de celle de la demie entre la France et le Maroc au Qatar, en décembre ».

« Sur le terrain, l’affrontement a trop souvent fait penser à un troisième match de phase de groupes entre une équipe déjà qualifiée et l’autre éliminée », estime l’Equipe.

Les Lionnes de l’Atlas ont été éliminées ce mardi par les Bleues en huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine (0-4). Elles ont joué. Elles ont résisté et s’en sortent avec les honneurs.