La qualification phénoménale, jeudi, des Lionnes de l’Atlas aux 8es de finale du mondial a reçu un tonnerre de félicitations de par le monde.

Des vedettes sportives, et d’autres politiques, ont fait part de leur jubilation devant un tel exploit, qui plus est réalisé par une équipe qui dispute la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Ainsi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a pas pu dissimuler sa joie après sa rencontre avec la Lionne Nouhaila Benzina.

Sur son compte Instagram, Infantino a publié quatre photos de leur entrevue dans un post où il a écrit que « c’était fantastique de rencontrer Nouhaila Benzina, et de la féliciter encore une fois, ainsi que toute l’équipe marocaine, d’avoir si bien joué et de s’être qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine ».

« Son exploit est remarquable. Elle est la première joueuse à jouer dans ce tournoi avec le hijab », s’est-il réjoui, ajoutant que « cela concrétise ce que nous avons toujours promis: c’est un vrai symbole d’inclusion, un symbole qui signifie que certains n’ont pas toujours de leçons à donner au reste du monde, que nous devons nous amuser, jouer et penser à toutes ces femmes ici, qui représentent leur pays et leur peuple avec le coeur et passion (…) ».

De son côté, l’Américaine Carli Lloyd, championne du monde en 2015, Ballon D’Or 2016 et double médailles d’or olympiques en 2008 et en 2012, a félicité à sa façon les Lionnes de l’Atlas en partageant, dans une « Story » sur Instagram, la palpitante vidéo de la qualification des Lionnes de l’Atlas.

Le journaliste sportif américano-argentin Nico Cantor, peut-être le plus célèbre commentateur parmi tous ses confrères étrangers chez les Marocains, a également fait part de son euphorie. « Quel exploit pour les femmes. Dima Maghriiiiiiib », s’est-il félicité.

Idem pour l’ex-ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David T. Fischer, connu pour sa fameuse signature de la carte complète du Maroc après la reconnaissance américaine du Sahara en 2020, a écrit après le sacre des Lionnes qu' »avec le leadership du Roi et son focus sur les sports et le football en particulier, ces derniers n’ont jamais été aussi évidents qu’avec la récente victoire en Coupe du monde des Lionnes de l’Atlas. Le monde regardera le Maroc aller chercher la Coupe. Allez le Maroc ! ».

Morocco is in the World Cup again! The King’s leadership and focus on sports…football especially, has never been more evident than with the recent World Cup victory for the Atlas Lionesses. The world will be watching Morocco go for The Cup. Go Morocco! #Morocco #AtlasLionesses pic.twitter.com/KEyOLQgEXo

— David T. Fischer (@DavidTFischer) August 4, 2023